玩密室逃脫怕被笑！　12歲少年嚇到昏迷...心理陰影住院4天「聽鬼神就怕」

▲密室逃脫是現在許多人喜歡的休閒娛樂。（圖／翻攝自南國都市報，下同）

記者劉亭／綜合報導

近來密室逃脫相當受到市民歡迎，各種不同主題、類型的遊戲都紛紛推出。廣西一名12歲男童近日和同學一起參加密室逃脫之後，因為受到太大驚嚇，結束之後不斷念著「太恐怖了」，最後被嚇到昏迷。

綜合陸媒報導，廣西南寧一名男童響響（化名）和同學相約，到商場玩了密室逃脫遊戲，但被遊戲恐怖情節嚇壞了，3個多小時的遊戲期間都很不舒服，結束之後在路邊出現臉色蒼白、全身無力的情況，被路過的李姓計程車車司機發現後送回家。

媽媽王小姐透露，響響回家後躺在床上，嘴巴不停地念著「遊戲太恐怖了」、「以後不敢玩了」，她見情況不對，趕緊和老公一起帶兒子到醫院，沒想到還在路上，兒子就陷入昏迷，幸好經過急救及時喚醒。

王小姐表示，事後詢問才知道，兒子在遊戲一開始就想放棄，退出遊戲了，但是因為怕被朋友笑，才硬著頭皮撐下去，但結束之後已經被嚇得全身無力，臉色發白。

醫生指出，響響是因為精神受到了過度的驚嚇才會這樣。住院4天接受心理治療後，響響才慢慢走出心理陰影，「現在只要一聽到鬼神，他就會露出懼色」。

許多網友表示，「密室以後可能要限制未成年人玩兒主題了，以免攤上事」、「心裡有點數吧 我這種慫，從來不選恐怖的」、「這個不犯法，也不存在暴力，強制性，是你自己非要花錢找罪受，心裡沒有承受能力還充硬漢子」、「人驚恐時候會心跳過速，時間長了就心衰和房顫了，所以真的能嚇死」。

►戴口罩更要保養