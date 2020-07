72歲嬤挑釁野牛！固執硬要拍照...慘被撞飛「4公尺高處重摔」昏迷

▲美洲野牛(bison)。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者康心禹/綜合報導

位於美國懷俄明州的黃石國家公園近日發生一起事件!一名72歲的婦女多次接近挑釁野牛,結果惹怒牛隻遭受到攻擊,被狠拋到空中,從4公尺高的地方重摔,當場陷入昏迷。整個過程被一個家庭所目擊,眼睜睜看著她被牛撞昏。

據英國《每日郵報》、《太陽報》報導,這起事件發生在6月26日,該名72歲的婦女多次接近野牛,不斷在靠近野牛3公尺以內拍照,接著突然被某隻牛攻擊,被撞擊之後從4公尺高處重摔,陷入昏迷,隨後被直升機送往愛達荷州東部地區醫療中心治療。

Moment 72-year-old creeps to within 10ft of a bison to take a photo before she is gored and flung 15ft in the air https://t.co/Orx5DgfRMY