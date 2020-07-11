快訊／陸戰隊2士官翻舟落水狂喊「先救女生」　海總曝現況...她出院了

▲漢光演習預演／海軍陸戰隊99旅操演意外，女中士出院。(圖／記者洪正達翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

海軍陸戰隊99旅膠艇3日在左營海域進行聯合登陸作戰操演翻覆2死1命危，9日國防部在國軍「莒光園地」播出紀念影片悼念2位國家英雄，當中同艇的士官不捨還原翻船第一時間，曾聽到陳志榮和龍哥高喊「先救女生」，而這名女生也就是戰隊員陳若盈中士，在11日1125時康復出院。

同時海軍總醫院也透露，另外一名綽號龍哥的陸戰隊員道卡度中士，傷情狀況同前（加護病房救治）也請大家為他加油打氣，謝謝。