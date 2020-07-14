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觀音山賞夜景撞山壁！副駕女友破頭亡　獨子男友「昏迷指數9」與死神拔河中

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▲▼五股觀音山嚴重車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲五股觀音山12日晚間發生死亡車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市五股觀音山12日晚間發生一起嚴重死亡車禍，黃姓情侶檔駕車上山賞夜景，不料返程途中自撞山壁，造成23歲的黃女當場破頭慘死，而24歲的駕駛黃男則是頭部大面積撕裂傷、髖骨骨折，目前昏迷指數9，仍在林口長庚醫院急救中。

警方初步調查，12日晚間8時許情侶倆才剛賞完夜景正準備開車下山，不料途中卻疑似超車不慎自撞山壁，整輛紅色自小客90度側翻，衝入電桿與山壁縫隙中，車頂當場遭猛力削過，造成副駕駛座的黃女頭顱破裂慘死，而駕車的黃男也重傷，目前仍未脫險。

▲▼黃女與男友夜遊，卻發生車禍意外身亡，父親淚崩要葬儀社回復女兒樣貌 。（圖／翻攝臉書）

▲23歲的黃女頭顱破裂、當場慘死。（圖／翻攝當事人臉書）

據悉，黃女是爸媽做了3次試管嬰兒才成功受孕生下，父母從小就相當寵愛這個獨生女，而她也相當爭氣，輔大資管系畢業後還前往波士頓東北大學就讀，自大學時期就與男友交往，感情相當穩定，2人還有結婚打算，怎料一場意外竟讓美夢破碎。黃女父親13日前往板殯相驗愛女遺體時，忍不住當場淚崩，口中喃喃呼喚愛女名字，還特別囑咐葬儀社進行遺體修復，「不管花多少錢，都要回復女兒生前樣貌，讓她票漂亮亮走完最後一程！」

而重傷的黃男也是家中獨子，自東吳大學畢業後正準備考研究所，但如今卻發生車禍意外，目前昏迷指數9，還在加護病房與死神拔河中。

▼黃女父親13日前往板橋殯儀館相驗，見到女兒遺體後泣不成聲。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼黃女與男友夜遊，卻發生車禍意外身亡，父親淚崩要葬儀社回復女兒樣貌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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