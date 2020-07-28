　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜將復出？規劃「全台謝票行程」　朱立倫最害怕的事快成真了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

罷韓過後，韓國瑜下一步動向未明，反倒給了挺韓大將周錫瑋運作空間，近日積極爭取韓粉支持。

圖文／鏡週刊

在國民黨主席江啟臣身陷補選壓力及黨務改革之下，連任之路已是寸步難行，但藍營內各路人馬則已暗地啟動布局，要在「後江時代」帶領國民黨勝出。其中，在罷韓案通過後，暫時沉潛的前高雄市長韓國瑜，仍受到不少人勸進復出。

一位黨務人士觀察，挺韓的勢力並沒有崩解，在藍營黨員結構與社會民意脫節的情況下，只要韓一出面號召，深藍人士很可能就會歸隊，局勢將不利於江啟臣，以及近來動作頻頻的前主席朱立倫；即便韓不參選，也很可能會有人以「代理人之姿」現身。

「最近周錫瑋就積極爭取韓粉的支持，頗有取代韓上陣的姿態。」知情人士透露，罷韓落幕後，周錫瑋接下旺中集團副董事長一職，曾透過管道向韓國瑜探詢角逐黨魁的意願，但韓當下以「先休息」答覆，未正面表態，也沒把話說死；周則表達，若韓不選，他就會參戰的決心。

該人士提到，韓陣營目前仍規劃在8、9月間展開全台「謝票」行程，似為復出暖身，但近日為了撇清高雄市長補選候選人李眉蓁的提名與他有關，仍未承諾現身公開替李站台，因此，未來是否順勢角逐黨魁，目前也還未有定論。

江啟臣（前排中）眼前的危機不只是市長補選，還包括前主席朱立倫（前排右）等人，虎視眈眈地展開黨魁布局。（朱立倫粉專提供）

「朱立倫的困境，會來自韓國瑜要不要選主席。」一名挺朱的藍營人士指出，相較江已身陷逼宮危機，目前動向不明、持續在雲林沉潛的韓國瑜，私下並未排斥與黨內人士碰面，「韓目前看似沒有任何規劃，但若重出江湖，勢將成為朱的最大對手」。

除了韓、朱之外，另一方面，部分藍營民代則主張由前總統馬英九出面重掌黨魁。一位挺馬的北部民代就說，讓韓、朱2人接掌黨魁，難保他們不會對2024年大選存有私心，與其冒著重演「吳敦義之亂」戲碼的風險，倒不如由中立處事者、又具黨內威望的馬，回來重整黨務。


更多鏡週刊報導
【論文掀藍風暴1】論文抄襲重創藍鐵票　李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣
【論文掀藍風暴2】不照黨中央劇本哭　江啟臣被李眉蓁害得超悽慘
【論文掀藍風暴3】「把高雄人當塑膠」　市議員怒揭市、議長補選內幕

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
墾丁妹子「比基尼騎車」爆紅！仙氣正面照曝光…網友被美暈：跪求
李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　「江下台倒數」藍內部拱2人選黨主
威力彩31億2注均分！2張「頭獎獎券」曝光…網一看罵翻：好爛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前國代：國民黨洗學歷是公開祕密　李眉蓁論文門揭「江啟臣苦衷」

韓國瑜將復出？規劃「全台謝票行程」　朱立倫最害怕的事快成真了

李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　「江下台倒數」藍內部拱2人選黨主席

北市衛生局「婦癌篩檢」出絕招　可抽萬元禮券

陳菊首邀新任監委談話　勉勵做弱勢、受冤屈者依靠

賴士葆反咬蔡政府：縱容論文抄襲　重擊台灣高教清譽

李眉蓁讓「高教沉淪」浮檯面　葉毓蘭：老師有責任提醒

李眉蓁護婆婆「胸部變小」說　美女醫師電爆：對權力妥協怎麼爭取市民利益

擔任蔡英文特助　呂孫綾：當主席分身到全台交朋友

李眉蓁婆婆背景曝光　陳柏惟：她沒失言！盼眉蓁回家的反動員

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

【社畜時代】努力的人 永遠比不過天生鑲金的人｜EP.245

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】我的同事好會哭 小心顆顆眼淚都是子彈｜EP.253

前國代：國民黨洗學歷是公開祕密　李眉蓁論文門揭「江啟臣苦衷」

韓國瑜將復出？規劃「全台謝票行程」　朱立倫最害怕的事快成真了

李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　「江下台倒數」藍內部拱2人選黨主席

北市衛生局「婦癌篩檢」出絕招　可抽萬元禮券

陳菊首邀新任監委談話　勉勵做弱勢、受冤屈者依靠

賴士葆反咬蔡政府：縱容論文抄襲　重擊台灣高教清譽

李眉蓁讓「高教沉淪」浮檯面　葉毓蘭：老師有責任提醒

李眉蓁護婆婆「胸部變小」說　美女醫師電爆：對權力妥協怎麼爭取市民利益

擔任蔡英文特助　呂孫綾：當主席分身到全台交朋友

李眉蓁婆婆背景曝光　陳柏惟：她沒失言！盼眉蓁回家的反動員

快訊／台南1男身中多刀墜樓　臟器外露命危搶救中

台灣珍奶雪糕紅到英國！　女神歌手超懂吃「IG認證照」4900萬粉絲全看到了

泳裝前後都開V！陳芳語浴室自拍「鏡子反射渾圓亮點」　《超偶》男友一看反應超真實

新婚就分房「妻在垃圾桶發現保險套」怒告通姦！　抖出老公秘密糗了

瘋電影／屍速列車：感染半島　末世紀和殭屍一起搶美金

豪飲威士忌酒醉斷片！台中妹醒來「內褲不見」遭撿屍…廚師判賠60萬免坐牢

3號洪水每秒6萬立方公尺爆灌　中國專家說「只淹到膝蓋」：水稍微大一點而已

早餐店40年霸主「國農牛乳」鬧雙胞！　叔姪爭搶老品牌翻臉互告

安宰賢IG清空神隱5個月首發文！　離婚12天「新造型曝光」變超多

紐西蘭中止與香港引渡協定　反制中國強推《港區國安法》

戲精汪聽到「看醫生」秒裝暈　癱軟躺柏油路網笑：根本醉漢

政治熱門新聞

李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　藍內部拱2人選黨主席

李眉蓁婆婆背景曝光　陳柏惟：她沒失言

北市衛生局推「婦癌篩檢」抽萬元禮券

韓將復出？規劃全台謝票行程　朱立倫最害怕的事快成真

賴士葆反咬蔡政府：縱容論文抄襲　重擊台灣高教清譽

胸部變小！美女醫電爆李眉蓁：對權力妥協

任蔡英文特助　呂孫綾：當主席分身到全台交朋友

李眉蓁論文風波　葉毓蘭：老師有責任提醒

陳菊首邀新任監委談話　勉勵做弱勢依靠

前國代：國民黨洗學歷是公開祕密

婆「說假話胸變小」惹議！邱于軒嘆：南部幽默

柯文哲轟前瞻4200億　台北拿20億「乾脆不要給我」

李雅靜口委惹議　指導教授汪明生回應了

韓國瑜哪些政策必須喊卡？　陳其邁點名：太平島挖石油、滿天星計畫

更多熱門

相關新聞

李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　藍內部拱2人選黨主席

李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　藍內部拱2人選黨主席

徐乃麟直播賣內衣褲　站台1hr賺5萬

徐乃麟直播賣內衣褲　站台1hr賺5萬

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

胸部變小！美女醫電爆李眉蓁：對權力妥協

胸部變小！美女醫電爆李眉蓁：對權力妥協

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

關鍵字：

鏡週刊韓國瑜江啟臣

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

即／新店深夜大火飄臭！夫妻奔逃

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

快訊／潘瑋柏宣布結婚：我有了共度下半生的另一半

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

史上最悲情！他±1錯過威力彩頭獎

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

威力彩15.6億　獎落台北大安、南投竹山

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面