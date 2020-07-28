韓國瑜將復出？規劃「全台謝票行程」　朱立倫最害怕的事快成真了

圖文／鏡週刊

在國民黨主席江啟臣身陷補選壓力及黨務改革之下，連任之路已是寸步難行，但藍營內各路人馬則已暗地啟動布局，要在「後江時代」帶領國民黨勝出。其中，在罷韓案通過後，暫時沉潛的前高雄市長韓國瑜，仍受到不少人勸進復出。

一位黨務人士觀察，挺韓的勢力並沒有崩解，在藍營黨員結構與社會民意脫節的情況下，只要韓一出面號召，深藍人士很可能就會歸隊，局勢將不利於江啟臣，以及近來動作頻頻的前主席朱立倫；即便韓不參選，也很可能會有人以「代理人之姿」現身。

「最近周錫瑋就積極爭取韓粉的支持，頗有取代韓上陣的姿態。」知情人士透露，罷韓落幕後，周錫瑋接下旺中集團副董事長一職，曾透過管道向韓國瑜探詢角逐黨魁的意願，但韓當下以「先休息」答覆，未正面表態，也沒把話說死；周則表達，若韓不選，他就會參戰的決心。

該人士提到，韓陣營目前仍規劃在8、9月間展開全台「謝票」行程，似為復出暖身，但近日為了撇清高雄市長補選候選人李眉蓁的提名與他有關，仍未承諾現身公開替李站台，因此，未來是否順勢角逐黨魁，目前也還未有定論。

「朱立倫的困境，會來自韓國瑜要不要選主席。」一名挺朱的藍營人士指出，相較江已身陷逼宮危機，目前動向不明、持續在雲林沉潛的韓國瑜，私下並未排斥與黨內人士碰面，「韓目前看似沒有任何規劃，但若重出江湖，勢將成為朱的最大對手」。

除了韓、朱之外，另一方面，部分藍營民代則主張由前總統馬英九出面重掌黨魁。一位挺馬的北部民代就說，讓韓、朱2人接掌黨魁，難保他們不會對2024年大選存有私心，與其冒著重演「吳敦義之亂」戲碼的風險，倒不如由中立處事者、又具黨內威望的馬，回來重整黨務。



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