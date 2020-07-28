早餐店40年霸主「國農牛乳」鬧雙胞！　叔姪爭搶老品牌翻臉互告

圖文／鏡週刊

台灣老字號國農牛乳爆商標授權爭議。本刊調查，原先取得商標授權的天守公司，是家族二代成立，他們不滿叔叔將商標再授權給萬喜公司，導致市場出現雙胞商品。7月上旬，國農牛乳創辦人兒女與負責天守的表哥，3人接受本刊專訪，並拿出證據說：「我們是國農的授權廠商！」但叔叔的律師反擊，「現在唯一合法授權是萬喜公司。」雙方已對簿公堂，家族風暴愈演愈烈。



「我們只是想把品牌顧好，不想讓國農牛乳這個品牌被做爛、做死。」7月上旬，國農牛乳創辦人兒女劉浚筌、劉諭縈與表哥薛順德，一同接受本刊專訪，希望上一代流傳下來的老品牌能好好延續下去。



銷售近40年的國農牛乳，是許多民眾兒時記憶的好味道。未料，近期市面上卻出現二家不同工廠製造、包裝相似的商品，一款在瓶身上標明「天守製造」，另一款上頭也寫著國農，但包裝上寫著出品公司卻是萬喜，讓消費者傻傻分不清。

其實國農牛乳是間家族企業，過去國農的商標權登記在「金玉時」這家公司，金玉時授權商標給「天守」、天守生產後再委由「萬喜」銷售，三間公司的負責人及經營層，彼此是親戚關係，「金玉時由叔叔劉慶福、劉慶煌主導，負責人是姑姑的女兒陳慧萍，萬喜董事長陳銀嬌為公司老臣，天守董事長薛順德則是我表哥。」劉浚筌邊說邊畫出關係表，「我們家光第一代就12個人，真的有點複雜！」

但三方的合作關係卻在去年發生變化，「我叔叔（金玉時公司）去年將國農商標授權給萬喜，但萬喜委由其他代工廠製造，產品口感變化，顧客跑來找天守抱怨。」劉浚筌邊說邊拿出客訴單，顯得很無奈。

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為此，以劉浚筌、薛順德為首的家族二代成員，今年6月中偕同律師一起召開記者會，強調天守是合法取得商標授權，希望消費者認清標誌；事隔不到一週，擁有國農商標的金玉時出面反擊，委任律師李榮唐說：「目前公司經多數股東決議後，已不再授權天守，我們現在唯一合法授權是萬喜公司。」為此雙方已對簿公堂，家族風暴恐怕愈演愈烈。



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