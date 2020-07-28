　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公獅「蛋蛋被咬」哀怨畫面爆紅！真相曝光：小獅子貪玩

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

臉書近日流傳一組公獅被咬蛋蛋的照片，拍攝者為攝影師Johanna Kok。（翻攝@GGTTW5臉書）

▲臉書近日流傳一組公獅被咬蛋蛋的照片，拍攝者為攝影師Johanna Kok。（翻攝@GGTTW5臉書）

圖文／鏡週刊

網路近日瘋傳一組外國攝影師的作品，畫面中一隻公獅神情哀傷，原來是後方一隻母獅竟咬著牠的蛋蛋，讓網友看圖說故事，直說是因為母獅欲求不滿，一天可交配多達40次，而公獅如果體力不行了就會被母獅咬蛋蛋。然而事實並非如此，臉書上一個研究動物的粉專特地查了資料闢謠，指出其實這2隻獅子根本不是夫妻關係，而是「父女」，而咬蛋蛋的目的其實也不是為了交配。

請繼續往下閱讀...

這組公獅「蛋蛋的哀傷」畫面在網路上瘋傳，但有網友卻發現隨著照片流傳的「母獅欲求不滿」一說不太合理。開設臉書粉專「CrocoMan-GO 鱷名遠播」的網友「甩阿」就發文指出，這個說法大錯特錯，並發揮柯南的精神開始調查「真相」。

這張照片的拍攝者為Johanna Kok，拍攝地點是荷蘭鹿特丹動物園，由攝影師本人上傳到相片平台Flickr，而拍攝的日期大約是今年的1月22日。照片中的獅子為瀕臨絕種的亞洲獅，而那隻表情哀傷的雄獅名字叫做阿波（Aapal），牠也是鹿特丹動物園中唯一的雄獅。

「CrocoMan-GO 鱷名遠播」分析，鹿特丹動物園原本的3隻母獅中，有一隻名為「拉拉娜」的獅子在2018年8月生下了3隻小母獅，這3位小女孩的年紀至今還不滿2歲，而母獅性成熟的時間約為3至4歲，因此3位女孩是不可能發情，而從照片中的特徵來判斷，咬蛋蛋的母獅絕對還沒性成熟，所以不會是「欲求不滿」所造成的情況。

而咬蛋蛋的凶手是誰，「CrocoMan-GO 鱷名遠播」也從照片母獅臉上的黑點去交叉比對，找到小母獅初亮相的畫面，果然符合「拉拉娜」3個女兒中的其中一位，由此證明網傳的「母獅欲求不滿咬公獅蛋蛋」的說法並不成立，而真相竟是女兒在偷咬爸爸的蛋蛋。

網友調查比對後揪出咬蛋蛋的凶手。（翻攝自「CrocoMan-GO 鱷名遠播」臉書）

▲網友調查比對後揪出咬蛋蛋的凶手。（翻攝自「CrocoMan-GO 鱷名遠播」臉書）

至於為何小母獅要玩公獅的蛋蛋呢？「CrocoMan-GO 鱷名遠播」表示，其實類似的情況已經有很多紀錄，「吊在那邊兩顆晃來晃去，哪一個小朋友可以忍住不去撥它呢？」

 


更多鏡週刊報導
又爆川普幕僚中鏢　白宮證實國安顧問歐布萊恩確診
中美互關領事館燒到台籍外交官夫人　微博遭中國網友灌爆
旗下公司涉散播假新聞　阿里巴巴創始人馬雲遭印度法院傳喚

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋以為颱風來了
小禎半年慘丟3主持棒　新節目合體胡瓜一季就收攤
獨／受刑人「拿原子筆」狂插戒護員3分鐘！　滿頭都是血
快訊／買午餐注意！　北北基等18縣市大雨特報
王瞳「結婚現場照」曝！506字感謝艾成：讓我明白無條件的愛
快訊／內湖內溝溪生態園區「群蜂攻擊」！7人遭螫傷急送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

快訊／雷聲狂響！大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋還以為颱風來了

持三倍券或農遊券消費...水保局送「熱氣球自由飛雙人券」和千項好禮

國人消費力僅外國客38％！國旅爆發「難救觀光業」　學者嘆：幾家歡樂幾家愁

竹山「大運發商行」開頭獎！秒變超夯打卡點　他遠從基隆南下嗨喊：沾喜氣

距紫南宮僅68m！竹山「大運發商行」氣勢旺爆　過往輝煌頭獎紀錄曝光

快訊／午後暴雨提早開炸！北北基等18縣市大雨特報　防雷擊強陣風

朋友轉行賣保險！突約見面「練銷售口條」保證不推銷　網曝1招分辨

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

快訊／雷聲狂響！大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋還以為颱風來了

持三倍券或農遊券消費...水保局送「熱氣球自由飛雙人券」和千項好禮

國人消費力僅外國客38％！國旅爆發「難救觀光業」　學者嘆：幾家歡樂幾家愁

竹山「大運發商行」開頭獎！秒變超夯打卡點　他遠從基隆南下嗨喊：沾喜氣

距紫南宮僅68m！竹山「大運發商行」氣勢旺爆　過往輝煌頭獎紀錄曝光

快訊／午後暴雨提早開炸！北北基等18縣市大雨特報　防雷擊強陣風

朋友轉行賣保險！突約見面「練銷售口條」保證不推銷　網曝1招分辨

上千人被欠2個月加班費！台鐵員工「不忍了」　工會：將發起連署討錢

馬來貘插畫家貼12張「說錯話系列」　陳柏惟湊一腳！網友秒笑翻：已岔氣

LIVE／新增5人皆菲律賓入境　「泰籍移工疫調最新」指揮中心14時說明

宜蘭補助「紙餐具回收設施」　外食族請「清、分、疊」創造乾淨環保城市

婦人癡坐東石岸邊欲輕生　海巡及時攔阻開導解危

專車接送非法移工開心逛超商　移民官假扮購物民眾...下一秒攔車抓人　

中職／朱育賢今晚拚百轟　陳禹勳本周挑戰百救援

蔡英文到彰化將三倍券花光　店家直誇：人比電視上年輕很多

謝忻鬧緋聞「被開除」淚崩　男性好友：不要怕，我會在

人行道突塌陷！　2散步路人遭「巨洞吞下」瞬間消失視線中

生活熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

徵人剝蚵試用期30元　內行人揭：婆媽爽賺

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

確診移工北部工作地點曝！同廠員工全採樣送驗

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

威力彩中7碼只能領100！他淚曝真相

當地人霸佔座位！嗆：台北鬧糧荒？

雞排店老闆關心一句　遭外送員狂罵10分鐘

更多熱門

相關新聞

高閔琳台大碩論送驗結果出爐　相似度僅「個位數」

高閔琳台大碩論送驗結果出爐　相似度僅「個位數」

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文抄襲風波延燒，多位政要也被指涉嫌抄襲。民進黨高市議員高閔琳台大碩士論文就被質疑「複製貼上」，對此高主動送檢驗系統比對，結果顯示相似度僅9%，她嚴正聲明若再有任何抹黑垃圾戰、必採法律行動捍衛聲譽。

論文門風波！　江啟臣被李眉蓁害得超悽慘

論文門風波！　江啟臣被李眉蓁害得超悽慘

早餐店40年霸主國農牛乳鬧雙胞　叔姪爭搶老品牌翻臉互告

早餐店40年霸主國農牛乳鬧雙胞　叔姪爭搶老品牌翻臉互告

韓將復出？規劃全台謝票行程　朱立倫最害怕的事快成真

韓將復出？規劃全台謝票行程　朱立倫最害怕的事快成真

李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　藍內部拱2人選黨主席

李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　藍內部拱2人選黨主席

關鍵字：

Johanna Kok公獅被咬蛋蛋鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

王瞳、艾成今登記結婚！

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面