公獅「蛋蛋被咬」哀怨畫面爆紅！真相曝光：小獅子貪玩

▲臉書近日流傳一組公獅被咬蛋蛋的照片，拍攝者為攝影師Johanna Kok。（翻攝@GGTTW5臉書）

圖文／鏡週刊

網路近日瘋傳一組外國攝影師的作品，畫面中一隻公獅神情哀傷，原來是後方一隻母獅竟咬著牠的蛋蛋，讓網友看圖說故事，直說是因為母獅欲求不滿，一天可交配多達40次，而公獅如果體力不行了就會被母獅咬蛋蛋。然而事實並非如此，臉書上一個研究動物的粉專特地查了資料闢謠，指出其實這2隻獅子根本不是夫妻關係，而是「父女」，而咬蛋蛋的目的其實也不是為了交配。

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這組公獅「蛋蛋的哀傷」畫面在網路上瘋傳，但有網友卻發現隨著照片流傳的「母獅欲求不滿」一說不太合理。開設臉書粉專「CrocoMan-GO 鱷名遠播」的網友「甩阿」就發文指出，這個說法大錯特錯，並發揮柯南的精神開始調查「真相」。

這張照片的拍攝者為Johanna Kok，拍攝地點是荷蘭鹿特丹動物園，由攝影師本人上傳到相片平台Flickr，而拍攝的日期大約是今年的1月22日。照片中的獅子為瀕臨絕種的亞洲獅，而那隻表情哀傷的雄獅名字叫做阿波（Aapal），牠也是鹿特丹動物園中唯一的雄獅。

「CrocoMan-GO 鱷名遠播」分析，鹿特丹動物園原本的3隻母獅中，有一隻名為「拉拉娜」的獅子在2018年8月生下了3隻小母獅，這3位小女孩的年紀至今還不滿2歲，而母獅性成熟的時間約為3至4歲，因此3位女孩是不可能發情，而從照片中的特徵來判斷，咬蛋蛋的母獅絕對還沒性成熟，所以不會是「欲求不滿」所造成的情況。

而咬蛋蛋的凶手是誰，「CrocoMan-GO 鱷名遠播」也從照片母獅臉上的黑點去交叉比對，找到小母獅初亮相的畫面，果然符合「拉拉娜」3個女兒中的其中一位，由此證明網傳的「母獅欲求不滿咬公獅蛋蛋」的說法並不成立，而真相竟是女兒在偷咬爸爸的蛋蛋。

▲網友調查比對後揪出咬蛋蛋的凶手。（翻攝自「CrocoMan-GO 鱷名遠播」臉書）

至於為何小母獅要玩公獅的蛋蛋呢？「CrocoMan-GO 鱷名遠播」表示，其實類似的情況已經有很多紀錄，「吊在那邊兩顆晃來晃去，哪一個小朋友可以忍住不去撥它呢？」



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