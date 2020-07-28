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論文門風波！李眉蓁不照黨中央劇本哭　江啟臣被害得超悽慘

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23日李眉蓁才緊急滅火，再度召開記者會，上演落淚戲碼，為論文抄襲正式道歉。（李眉蓁競辦提供）

圖文／鏡週刊

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆發論文抄襲後，藍高層陷入集體意志消沉，但被壓抑許久的黨內不滿聲浪，卻是隨之四起，更將矛頭指向提名李眉蓁上陣的黨主席江啟臣。

 一位不願具名的藍委直言：「打李眉蓁這張牌，江啟臣要扛（責任）起來！」若藍營在市長補選這一役崩盤，「這不是只有江主席能不能繼續連任的問題，接下來還有2022高雄市選舉的布局，國民黨還要選嗎？」

這名藍委認為，藍營在高雄補選本來就沒有勝算，戰略應是「敗而不潰」，黨中央既然強勢推出李眉蓁，就要確保能主導李的競選策略，守住3成得票基本盤，才能避免江的聲望跟著跌停，「如果守不住，用不著大家逼宮，江下台時間就只是倒數計時而已，明年的黨魁選舉，就沒有他的事了！」

22日遭本刊踢爆論文抄襲當天，李眉蓁（右）召開記者會，但卻說不到1分鐘就快閃，還扯出已故議長許崑源等人，讓黨內直搖頭。（翻攝網路）

但事實上，在李眉蓁被爆出論文抄襲爭議時，知情人士透露，黨中央第一時間就曾建議李應打「悲情牌」道歉，並以「回歸學術審查」回應就好，不必對政治話題多做琢磨，但未料李完全不受控，不只快閃記者會，還扯出已故議長許崑源等人，讓風波越演越烈。

知情人士說，「李眉蓁是個主觀意見很強的人」，一直到風暴隔天，她才願意上演道歉落淚戲碼，但危機處理早已慢半拍，更將決定提名她的江啟臣，徹底拖下水。

該人士也說，江啟臣原先寄望打李眉蓁這張年輕牌，開發藍營新票源，甚至規劃由李角逐參選下屆左楠區立委，但徵召李之後，才發現她有嚴重的媒體恐懼症，私底下與站在鏡頭前的應對，簡直判若兩人，如今又被爆出論文抄襲，未來連議員連任恐怕都不樂觀。


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