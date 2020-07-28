高閔琳台大碩論遭藍營疑複製貼上　送驗結果出爐相似度僅「個位數」

圖文／鏡週刊

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文抄襲風波延燒，多位政要也被指涉嫌抄襲。民進黨高市議員高閔琳台大碩士論文就被質疑「複製貼上」，對此高主動送檢驗系統比對，結果顯示相似度僅9%，她嚴正聲明若再有任何抹黑垃圾戰、必採法律行動捍衛聲譽。

國民黨25日召開記者會，指控高閔琳論文抄襲維基百科、賣書網書評及澄果數位行銷〈歐巴馬網路行銷策略〉分析文外，甚至連中共官方網站「中國網」也抄，且論文都皆未備註出處。

事隔2日，高閔琳昨（27日）晚於臉書發出聲明，直言「經科學檢驗並無抄襲」，她表示透過同學協助，運用學界慣用的論文剽竊檢驗系統主動送驗，在排除引用資料後，論文相似度比對結果出爐，相似度結果是9%。

高閔琳說明，這數據達到國立台灣大學碩士論文標準，遠低於一般學術國際期刊論文的15%和國內外諸多學校的20％，更是達到世界排名一流大學（人文社會科學領域）嚴格標準10％以下。

針對其論文高達314頁，目前被引用次數17次，高閔琳指出，若有未標註完整或漏列於參考書目之疏失，她深感抱歉也感謝各界指正；如今，經科學方式檢證，證明她的論文並無複製貼上、更無抄襲，研究論文之原創性亦不容質疑。

由於被國民黨指控抄襲，甚至牽扯到指導教授及口試委員，高閔琳在聲明中也向台大國發所陳明通教授、周繼祥教授、政治大學鄭自隆教授，及台大政治所吳叡人教授所造成的困擾和抹黑污名表達深深的歉意。

高閔琳最後痛批國民黨「骯髒噁心的垃圾抹黑戰，可以休矣」，為捍衛人格尊嚴及名譽，她必會採取法律行動。

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