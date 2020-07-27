「虛擬綁架」鎖定中國留學生…扮演自己被綁　一年內騙到6692萬

▲詐騙集團鎖定澳洲中國留學生，甚至操縱他們假裝自己被綁架。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王致凱／綜合報導

澳洲警方表示，雪梨近期發生多起中國留學生捲入綁架詐騙事件，甚至被迫配合「演戲」，從而向他們在中國的親屬勒索贖金，今年以來騙徒已經得手約320萬澳元（約新台幣6692萬元）。

新南威爾斯州警方表示，今年迄今已經發生8件「虛擬綁架」詐欺案，這些說中文的詐騙集團成員通常會假扮成中國使館或其他機構人員，向被害學生謊稱在中國犯罪，或是威脅他們面臨其他各種危險，要求學生支付一筆「費用」，來保證他們不會被逮捕或驅逐出境。

在某些案件中，騙徒甚至成功說服被害學生停止與親朋好友聯繫，入住飯店房間並且把自己裝扮成人質，讓騙徒透過照片繼續向他們在中國的親人進行詐騙。在其中一起案件中，一位父親收到自己女兒被綁住手腳的影片，嚇得支付給對方超過200萬澳元（約新台幣4185萬元）。

這位父親隨後向雪梨警方報案，警方經過約1小時的搜索，就再雪梨某家旅館房間內尋獲女學生，安全且健康。在今年警方掌握的其他案件中，被害人被騙走的金額則介於2萬澳元至30萬澳元之間。

新南威爾斯警察局表示，在獲報的一系列案件中，留學生和他們的家屬都相信對方正處於危險之中，因此才會配合詐騙集團指示行動。警方表示，由於「文化因素」，以及國際留學生普遍更孤立，因此淪為詐騙集團鎖定目標。

警方表示，由於受到詐騙集團的「心理控制」，被害者可能被詐騙集團操縱至極端狀態，甚至協助假裝自己被綁架。

►資生堂晚安凍膜超殺650元！厚敷睡一覺就變美