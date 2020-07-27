美澳擬擴大「五眼聯盟」情報系統！部長級磋商今登場　料談南海印太合作

▲澳洲外交部長潘恩及國防部長雷諾茲26日搭機前往美國，是澳洲自新冠疫情關閉邊界以來，首次有部長出訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美澳「2+2」部長級會談（AUSMIN）於今明在華府登場，料將觸及新冠肺炎疫情、國安、南海、印太地區合作等議題，在美澳雙方與中國關係陷入緊繃之際，這場會晤格外引發外界關注。據悉，澳方希望討論擴大「五眼聯盟」情報網，納入經濟情報，同時檢視轉移供應鏈一事。

綜合澳洲ABC、美國之音、雪梨晨鋒報報導，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）及國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）已於26日搭機前往美國，準備會見美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及國防部長艾斯培（Mark Esper）。澳洲政府認為，此次會談之中，加強與美國安全合作至關重要，攜手努力應對網路假消息及駭客攻擊威脅也很重要。

▲美方也認定，在疫情大流行期間出訪，顯現出美澳關係的強大。圖為美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

隨著新冠疫情爆發來源、中國南海軍事行動、港版國安法、美中互關領事館等事件，美澳與中國的關係雙雙陷入緊繃，美國駐澳洲大使格瓦浩斯（Arthur Culvahouse）上周坦言，此次會議將是數十年以來最重要的一次。

根據預測，雙方將談及新冠肺炎疫情、國安、南海、印太地區等合作等議題，北京政府對香港的施壓也將列入討論；此外，澳方也希望談及擴大「五眼聯盟」情報網，納入經濟情報，同時檢視轉移供應鏈一事。

雪梨大學智庫「美國研究中心」的湯森（Ashley Townshend）認為，美澳應該透過此次會晤針對印太地區共同威懾防禦管道進行深度討論，「簡單來說，美國不能再靠自己的力量來維持有利平衡，這也意味著澳洲、日本及主要東南亞國家志同道合的夥伴必須要為多邊地區軍事戰略做出貢獻，包括向東南亞及太平洋地區處於中國脅迫前線的國家提供更直接的行動與情報支持。」

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