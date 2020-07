電鍋「活裝罕見蜥蜴」想走私到中國黑市賺千萬　台男遭澳洲驅逐出境

▲蜥蜴被裝進烹飪用的電器。(圖/翻攝自推特/Queensland Environment)

記者丁維瑀/綜合報導

一名28歲台灣籍男子在澳洲維州被逮捕,他涉嫌將多隻活蜥蜴裝入電鍋,寄往中國,最後遭到驅逐出境。如果澳洲郵政工作人員沒發現異狀,這些動物很可能就流入中國黑市。

《澳洲廣播公司》(ABC NEWS)報導,澳洲郵政人員進行作業,透過X光發現怪異的陰影,迅速通報當局,結果在寄往中國的電鍋發現本國蜥蜴。當時昆士蘭公園與野生動物服務處(QPWS)員工來到現場,打開可疑的萬用鍋。

電鍋中的是活蜥蜴,包括一種白化的藍舌蜥、鬃獅蜥以及松果蜥,動物們被裝進襪子或衣料,處在沒有食物與飲水的環境。QPWS負責人員華倫(Warren Christensen)形容這起事件非常殘忍。

Watch our wildlife officers rescue rare native lizards from inside a rice cooker. They had been bound for the international black market, concealed & cruelly bound, before our friends at @auspost noticed something unusual in an x-ray of the box. https://t.co/CBNmqRiWRO @envirogov pic.twitter.com/skSbEyBUVw