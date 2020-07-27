紐西蘭總理支持度「高達62％」狠甩對手！選民大讚鋼鐵防疫　可望輕鬆連任

▲紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合外電報導
紐西蘭總理阿爾登26日歡度40歲生日，最新民調也送給她一份大禮，她所屬的工黨支持率高達60.9％，創下該民調歷史以來新高；而阿爾登的個人滿意度也達到62％，這也讓她有望在9月的選舉中輕鬆連任。
根據「Newshub-Reid Research」最新民調指出，由阿爾登（Jacinda Ardern）領導的工黨支持率高達60.9％，創下該民調有史以來最高紀錄。阿爾登個人支持率更來到62％，其競爭對手國家黨領導人柯林斯（Judith Collins）僅有14.6％。
阿爾登2017年成為紐西蘭總理後，不論是面對基督城槍擊案時的堅毅，還是對抗新冠肺炎疫情時的果斷，都讓她成為國際知名的女性領導者。阿爾登對此表示，「我想我們能從中得知，人們普遍支持政府的新冠肺炎復甦與應對計畫。」
外媒曾分析，紐西蘭確診數僅1556例，其中22人死亡，很大一部分都要歸功於阿爾登，她早在3月14日宣布，任何入境者都要自我隔離14天，當時紐西蘭確診數才6例，這也是當時全球最嚴格的邊境限制措施之一。
▼阿爾登開心發文迎接40歲生日。
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I don't really do these posts, but I think a bit of symmetry like the number 40 is worth positing on. Happy Birthday today to my favourite achiever in the whole wide world, someone, who despite everything on her plate, still finds time to squeeze lots of fun, love and happiness into our wee family unit. The. Best. xx