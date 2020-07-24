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詐騙！LINE「9週年生日慶」免費抽　亂點小心個資洩漏

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▲詐騙！LINE「9週年生日慶」免費抽　亂點小心個資洩漏。（圖／記者姚惠茹攝）▲詐騙！LINE「9週年生日慶」免費抽　亂點小心個資洩漏。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE「9週年生日慶」免費抽，亂點小心個資洩漏。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE近日群組又在瘋傳「慶祝LINE滿9歲囉！長長久久多款貼圖免費抽」的詐騙訊息，再次提醒用戶千萬別點選，或是轉發給好友或群組，因為點進網頁內存有網路釣魚不安全連結，亂點要小心個資有被洩漏的風險。

LINE貼圖每隔一段時間就會有免費貼圖的詐騙訊息瘋傳，像是去年有「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽，這次錯過再等8年！」的詐騙訊息，現在「慶祝LINE滿9歲囉！長長久久多款貼圖免費抽」的訊息又捲土重來，並附上一串網址，點進網址就會出現一個可愛的粉紅色頁面。

 ▲詐騙！LINE「9週年生日慶」免費抽　亂點小心個資洩漏。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE「9週年生日慶」免費抽是詐騙訊息。（圖／記者姚惠茹攝）

「慶祝LINE滿9歲囉！長長久久多款貼圖免費抽」的內文寫的LINE慶祝9週年生日快樂，所以提供多款貼圖免費抽，而且每人限抽一次，並會出現綠底白字的「開始抽獎」，但是當用戶點進去之後，就會出現「選擇3個群組及10個好友即可開始獲得免費貼圖」，其實就是為了騙取用戶個資。

日前趨勢科技就觀察到LINE貼圖詐騙盛行，建議用戶看到好康訊息務必提高警覺，最好先透過品牌的LINE官方帳號、官方網站或LINE@認證帳號驗證優惠的真實性，萬一不小心加入可疑帳號為好友，可以主動向LINE檢舉並封鎖，並當心該LINE帳號會改頭換面推播新的詐騙訊息。

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