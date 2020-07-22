被「檢察官」騙走400萬　桃園婦配合警方誘出車手

▲桃園市徐姓婦人日前遭自稱檢察官詐騙4百萬元，詐團食髓知味21日再度以相同理由要求面交3百萬元代為保管，中壢警方當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓婦人日前遭自稱是檢察官以其帳戶涉嫌洗錢為由，要求交付銀行存款代為保管，徐婦不疑有他陸續面交4百萬元，詐團食髓知味後再度要求交付3百萬元面交給法院保管，徐婦質疑受騙報警處理，21日詐團派出黃姓車手面交款項，徐婦配合警方將款項放在中壢區自立五街指定地方，黃姓車手出面領款時被警方當場人贓俱獲，成功保住徐婦3百萬元積蓄。

▲徐姓婦人配合警方將玩具鈔裝袋面交給詐團車手領取，被中壢警方當場逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，64歲的徐姓婦人日前遭詐團詐騙4百萬元，徐婦最近又接獲詐團以其帳戶遭冒用涉嫌洗錢，需將存款領出後繳交檢察官代為交付桃園法院，詐團還教導徐婦以買房為名義，分批且多次到銀行提款避免行員察覺，徐婦自覺遭詐騙乃向中壢警分局報案。

▲中壢警方逮捕詐騙集團黃姓車手到案，衣服胸前寫著「是在哈囉！？」相當明顯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，詐團再度施欲騙取徐婦存款，警方建議徐婦假意配合，與詐團歹徒週旋3日後約在中壢區自立五街指定交款地點，中壢警分局自強派出所員警以便服在現場埋伏守候，21日上午11時許，徐婦將3百萬元放在指定地點後迅速離開，28歲的黃姓車手出面取款時被埋伏員警當場人贓俱獲，員警還在其身上起出安非他命1小包、吸食器1組與作案手機1支，全案依詐欺、毒品等罪嫌移送桃檢署偵辦。



徐婦聲稱，平日在學校擔任志工，被詐騙4百萬元都是他辛苦賺來的養老金，這次是將房子抵押貸款3百萬元，感謝警方幫忙攔阻，避免辛苦錢再度遭詐騙集團騙取；中壢警方指出，遇有疑似詐騙案件請務必小心求證，以免落入詐騙圈套，暑假期間也呼籲青少年要打工務必謹慎，勿淪為詐騙集團車手勿觸法網而悔不當初。

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