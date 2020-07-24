網友誘投資比特幣發大財　行員機警聯絡屏警成功阻擋男被騙

▲中國信託銀行行員會同屏東警分局民生派出所警員林雍森聯合成功阻擋民眾投資比特幣被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市黃姓市民認識一名網友，對方佯稱投資比特幣可以大幅獲利，誘騙其匯款投資，銀行行員發現有異報警，警方趕往發現黃男欲匯款帳號雖不是警示帳號，但有多筆匯款一經匯入後即被領走，研判是詐騙手法，及時阻止他受騙，他對警方及銀行行員協助，讓他免於受騙，一再道謝。

屏東警分局民生派出所警員林雍森於日前執行備勤勤務時，於上午12時許，接獲中國信託銀行通報有民眾疑似遭詐騙，立即趕往了解。

警方趕到，得知30歲的黃姓市民，日前在網路認識一名網友，以投資比特幣為由，要求黃男匯款新台幣13萬元到其提供的帳戶。經查該帳號雖未遭列警示帳戶，但有多筆款項一經匯入後即被提領，警方向他說明此為常見假投資虛擬貨幣詐騙手法。

警方舉此多種類似詐騙手法讓他了解，他才恍然大悟，還好警方及時提醒，才能避免受騙，一再表示還好有警方及銀行行員的熱心協助，才保護其財產安全，避免受騙。

分局長劉清俊表示，詐欺手法層出不窮，民眾接到要匯款的電話千萬一定要小心求證，才能避免血汗錢被騙。遇到不明人士要求匯款、轉帳等訊息，歡迎撥打「165反詐騙諮詢」或「110報案專線」查證。

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