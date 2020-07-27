中方人員「正門進入」美駐成都領事館　正式接管後「用布遮徽標」

▲工作人員用布遮蓋該館徽標。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

作為反擊，中國也要求美國3日內關閉駐成都領事館。美國駐成都總領事館今（27）日早上6時18分降下美國國旗，上午10時正式閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管，工作人員隨後用布遮蓋該館徽標。

在美國駐成都總領事館接到閉館通知的第3天，也就是7月26日，有不少人員和車輛進出美國駐成都總領事館。26日21點10分左右，美國駐成都總領事館開始拆除門口的徽標。

據《央視》拍攝到的畫面顯示，26日晚，一輛吊車進入美國駐成都總領事館，進行集裝箱吊裝，23點30分，完成集裝箱吊裝後，吊車從領館側門駛出，駛入領館正門。

27日凌晨1點左右，5輛運輸卡車在駛入美國駐成都總領事館4個半小時後，裝載了5個集裝箱、2個大箱子以及其他物品駛離領館。隨後，吊車也離開領館區域。

據《路透社》報導，上午10時08分，中方工作人員進入關閉的領事館，隨後用布遮蓋徽標，幾個身穿防護裝備的工作人員進入領事館。

美國執法人員24日破門進入中國駐休士頓總領館，清空、撤離內部人員，引起中國外交部強力反彈。對此，中國外交部發言人華春瑩26日表示，中國駐休士頓總領事館的房屋是中國政府的財產，美方的闖入行為違反了《維也納領事關係公約》，也違反了美國《憲法》和《駐外使領館法》，「這種行為和入室行竊沒有什麼不同。」

似是為了展現與美方強硬手段的不同，中國主管部門人員27日上午從「正門」進入美國駐成都總領館進行接管後，中國外交部軍控司特別在微博上發文表示，「我們是從正門進入，光明正大接管的。」

►戴口罩也要記得保養