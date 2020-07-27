　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中方人員「正門進入」美駐成都領事館　正式接管後「用布遮徽標」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 27日上午10時，美國駐成都總領事館閉館。（圖／路透社）

▲工作人員用布遮蓋該館徽標。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

作為反擊，中國也要求美國3日內關閉駐成都領事館。美國駐成都總領事館今（27）日早上6時18分降下美國國旗，上午10時正式閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管，工作人員隨後用布遮蓋該館徽標。

在美國駐成都總領事館接到閉館通知的第3天，也就是7月26日，有不少人員和車輛進出美國駐成都總領事館。26日21點10分左右，美國駐成都總領事館開始拆除門口的徽標。

據《央視》拍攝到的畫面顯示，26日晚，一輛吊車進入美國駐成都總領事館，進行集裝箱吊裝，23點30分，完成集裝箱吊裝後，吊車從領館側門駛出，駛入領館正門。

27日凌晨1點左右，5輛運輸卡車在駛入美國駐成都總領事館4個半小時後，裝載了5個集裝箱、2個大箱子以及其他物品駛離領館。隨後，吊車也離開領館區域。

據《路透社》報導，上午10時08分，中方工作人員進入關閉的領事館，隨後用布遮蓋徽標，幾個身穿防護裝備的工作人員進入領事館。

美國執法人員24日破門進入中國駐休士頓總領館，清空、撤離內部人員，引起中國外交部強力反彈。對此，中國外交部發言人華春瑩26日表示，中國駐休士頓總領事館的房屋是中國政府的財產，美方的闖入行為違反了《維也納領事關係公約》，也違反了美國《憲法》和《駐外使領館法》，「這種行為和入室行竊沒有什麼不同。」

似是為了展現與美方強硬手段的不同，中國主管部門人員27日上午從「正門」進入美國駐成都總領館進行接管後，中國外交部軍控司特別在微博上發文表示，「我們是從正門進入，光明正大接管的。」

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／潘瑋柏宣布結婚！　「是的，我現在很幸福」
彩券行集資36萬包牌！老闆透露「根據以往經驗…」
嘉義死亡車禍！　女駕駛遭撞「噴飛路中」亡
快訊／徐佳瑩懷胎5月了！喜曬媽媽手冊：他來勢洶洶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中方人員「正門進入」美駐成都領事館　正式接管後「用布遮徽標」

接管美國駐成都領館　陸：對美方「無理行徑」的必要反應

男跑步完「少關鍵動作」開冷氣爽睡！　醒來左半邊全麻「嘴巴歪掉」

一雙黑色皮鞋認定「是他殺了女兒」　媽隱忍獨自搜證…助警逮兇：我不敢多想

拿看房當藉口！租客預謀「狠殺女房東」　他顫抖：一開門就有陰森感

連5日破百確診！香港全日禁堂食　5000餐廳恐倒閉「血虧190億」

強調「光明正大」接管美領館　陸外交部：我們是從「正門」進入！

華為下調印度營收目標50%　計畫裁員60%

制服妹「趴地翹屁股」攝影圍住狂拍！　女辱罵：抹黑...她貼正面照道歉

3男酒後出遊！他被朋友慫恿「做壞事」...河邊洗涼蓆姑娘慘遭性侵

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

中方人員「正門進入」美駐成都領事館　正式接管後「用布遮徽標」

接管美國駐成都領館　陸：對美方「無理行徑」的必要反應

男跑步完「少關鍵動作」開冷氣爽睡！　醒來左半邊全麻「嘴巴歪掉」

一雙黑色皮鞋認定「是他殺了女兒」　媽隱忍獨自搜證…助警逮兇：我不敢多想

拿看房當藉口！租客預謀「狠殺女房東」　他顫抖：一開門就有陰森感

連5日破百確診！香港全日禁堂食　5000餐廳恐倒閉「血虧190億」

強調「光明正大」接管美領館　陸外交部：我們是從「正門」進入！

華為下調印度營收目標50%　計畫裁員60%

制服妹「趴地翹屁股」攝影圍住狂拍！　女辱罵：抹黑...她貼正面照道歉

3男酒後出遊！他被朋友慫恿「做壞事」...河邊洗涼蓆姑娘慘遭性侵

台東翁夜間走失　遭纏於荒煙漫草中...脫困問：挖哪ㄟ底遮？

接下ZX-25R戰帖！HONDA「CBR250RR」登場　馬力升級售價不變

模擬東奧賽／唐嘉鴻戶外訓練曬黑　參賽三項目當測驗很興奮

王嘉爾情人節大片出爐！穿FENDI與Mr. Doodle聯名衣秀緊實肌肉

米香＋戚風蛋糕脆甜清爽！陽明山巷弄老屋咖啡館　還能玩捏陶

「買土地可娶我小姨子！」大眼清秀妹照片曝光…掀轟動：已2男求婚

快訊／潘瑋柏宣布結婚！　「是的，我有了共度下半生的另一半」

新床太舒服！4汪聽見「出門」擠嘴邊肉忽略　爸笑：會不會太誇張

「坐醫院前」跟小姐姐合照...柴傻傻甜笑　媽曝真相網笑：蛋蛋的哀傷

用泡麵騙進房！噁男侵犯弱女硬拗：互相喜歡　她怒喊「死變態」崩潰求助

大陸熱門新聞

他殺妻「絞肉機碎屍」沖入化糞池！

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

23歲女心臟停跳三天恢復跳動

別墅亮燈！陌生母子躺床吹冷氣

女大生出遊失蹤！校方曝隱情

學生高考後自殺！遺書曝「考98分都被罵」：感受不到父母的愛

退伍軍人絞肉機分屍妻子　冷靜受訪

台十大槍擊要犯躲廣東二審判死緩

酒後被朋友慫恿　他性侵河邊姑娘

多圖／前無古人！正妹一戰成名　三名校都「第一名錄取」震驚網友

16歲少女被殺！他送壽衣超詭異

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

水漫出來了...長江下游大壩內「挖空開餐廳」

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

更多熱門

相關新聞

剩不到4小時！美國駐成都總領事館降旗

剩不到4小時！美國駐成都總領事館降旗

中國外交部24日宣佈，關閉美國駐成都領事館。《環球時報》總編輯胡錫進此前透露，中方也給了美方72小時實施關閉，中方是北京時間24日上午10點通知美方這一決定的。這意味著，今日上午10點，美駐成都領館需要完成關閉。今天早上6點18分，美國駐成都總領事館降下美國國旗。

美中貿易代表有望8月會晤

美中貿易代表有望8月會晤

陸關美成都領館！　男門口「放鞭炮慶祝」被逮

陸關美成都領館！　男門口「放鞭炮慶祝」被逮

美媒：休士頓領館是「商業間諜基地」

美媒：休士頓領館是「商業間諜基地」

中下令關閉美駐成都領事館！《紐時》分析真相

中下令關閉美駐成都領事館！《紐時》分析真相

關鍵字：

美國國旗中美成都領事館華春瑩

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面