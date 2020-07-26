報復性關閉美成都領館！　男門口放鞭炮被逮、大媽高唱「我愛你中國」遭趕跑

▲有男子於美國駐成都領事館外放鞭炮，被警方帶走。（圖／翻攝自燃新聞）

記者劉亭／綜合報導

美國關閉中國駐休士頓領事館後，中國24日也報復性要求美方關閉駐成都領事館。當天就有民眾在領事館正門口外面的馬路上放鞭炮，被警方行政警告；另外有一名大媽在外面唱「我愛你中國」，還沒唱完就被公安制止。

在宣佈關館之後，領事館24日瞬間成為「景點」，周圍人潮眾多，附近的小吃店、飲料店裡都聚集了相當多的群眾，除了觀察內部狀況之外，紛紛拿著手機搶拍「歷史一刻」，現場氣氛一片祥和。

中國環球電視新聞網24日下午於美國駐成都領事館外面直播，正在播報現場情形時，突然響起一陣鞭炮聲，持續長達半分鐘，伴隨著一陣煙霧，記者趕緊表示，「附近居民在辦婚禮」。

該名放鞭炮男子隨後馬上被警方帶走，並且處以行政警告。大陸警方25日在領事館正門外設置了隔離裝置，更為了應對突發事件準備了滅火器。

除此之外，也有一名穿著藍色洋裝的大媽，拿著手機在領事館前面自拍，「誰敢侵犯我們中國人，讓他們有來無回，我們中國人一定要團結起來」，接著大唱「我愛你中...」，但國還沒唱完，就已被便衣制止「別了別了」，趕緊離開。

美國駐成都總領事館位於武侯區領事館路4號，根據1994年施行的《成都市禁止燃放煙花爆竹的規定》，武侯區禁止一切單位和個人燃放煙花爆竹。對個人燃放的，給予批評教育或處以五百元以下罰款。