　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

報復性關閉美成都領館！　男門口放鞭炮被逮、大媽高唱「我愛你中國」遭趕跑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲有男子於美國駐成都領事館外放鞭炮，被警方帶走。（圖／翻攝自燃新聞）

▲有男子於美國駐成都領事館外放鞭炮，被警方帶走。（圖／翻攝自燃新聞）

記者劉亭／綜合報導

美國關閉中國駐休士頓領事館後，中國24日也報復性要求美方關閉駐成都領事館。當天就有民眾在領事館正門口外面的馬路上放鞭炮，被警方行政警告；另外有一名大媽在外面唱「我愛你中國」，還沒唱完就被公安制止。

在宣佈關館之後，領事館24日瞬間成為「景點」，周圍人潮眾多，附近的小吃店、飲料店裡都聚集了相當多的群眾，除了觀察內部狀況之外，紛紛拿著手機搶拍「歷史一刻」，現場氣氛一片祥和。

▲有男子於美國駐成都領事館外放鞭炮，被警方帶走。（圖／翻攝自燃新聞）

中國環球電視新聞網24日下午於美國駐成都領事館外面直播，正在播報現場情形時，突然響起一陣鞭炮聲，持續長達半分鐘，伴隨著一陣煙霧，記者趕緊表示，「附近居民在辦婚禮」。

該名放鞭炮男子隨後馬上被警方帶走，並且處以行政警告。大陸警方25日在領事館正門外設置了隔離裝置，更為了應對突發事件準備了滅火器。

▲大媽再領事館前唱歌，被警察制止小碎步離開。（圖／翻攝自微博）

除此之外，也有一名穿著藍色洋裝的大媽，拿著手機在領事館前面自拍，「誰敢侵犯我們中國人，讓他們有來無回，我們中國人一定要團結起來」，接著大唱「我愛你中...」，但國還沒唱完，就已被便衣制止「別了別了」，趕緊離開。

美國駐成都總領事館位於武侯區領事館路4號，根據1994年施行的《成都市禁止燃放煙花爆竹的規定》，武侯區禁止一切單位和個人燃放煙花爆竹。對個人燃放的，給予批評教育或處以五百元以下罰款。

▲大媽再領事館前唱歌，被警察制止小碎步離開。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
男子對發票只中200..下秒獎金變700　真相曝光網驚：以前
報復性旅遊塞爆小琉球！麻花捲賣到「清倉」　店家投降拉下鐵門趕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港建制派請願北京　建造港版方艙醫院、實施全民普篩

報復性關閉美成都領館！　男門口放鞭炮被逮、大媽高唱「我愛你中國」遭趕跑

吃了自家種葡萄4顆！　男童過敏秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳：全網最性感

林鄭月娥：中央支持香港抗疫　港人基因樣本送大陸是抹黑「令人氣憤」！

老爸2月剛過世！兒申辦喪葬補助拿嘸錢…承辦人：他本人領走了

休士頓領事館關閉被美破門！　中國駐美大使館暫時接手相關工作

武漢病毒研究所石正麗：川普欠我們一個道歉

武漢防洪採購360噸黃豆　遇水膨脹專治「管湧」防潰堤

山坡上一條詭異地表裂縫！他發出這張照片　救了全村200人！

香港新增113例確診再創單日新高　連4日破百「考慮啟用方艙醫院」

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

香港建制派請願北京　建造港版方艙醫院、實施全民普篩

報復性關閉美成都領館！　男門口放鞭炮被逮、大媽高唱「我愛你中國」遭趕跑

吃了自家種葡萄4顆！　男童過敏秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳：全網最性感

林鄭月娥：中央支持香港抗疫　港人基因樣本送大陸是抹黑「令人氣憤」！

老爸2月剛過世！兒申辦喪葬補助拿嘸錢…承辦人：他本人領走了

休士頓領事館關閉被美破門！　中國駐美大使館暫時接手相關工作

武漢病毒研究所石正麗：川普欠我們一個道歉

武漢防洪採購360噸黃豆　遇水膨脹專治「管湧」防潰堤

山坡上一條詭異地表裂縫！他發出這張照片　救了全村200人！

香港新增113例確診再創單日新高　連4日破百「考慮啟用方艙醫院」

AKB48 Team TP被跟蹤！　公司警告報警卻又發生…粉絲爆氣：已經3次了

紅人戴維森開幕戰上場賽前檢測陽性　首名場上確診球員

1字頭北客南移築巢！　桃園「小天母」2房600萬低價優勢

香港建制派請願北京　建造港版方艙醫院、實施全民普篩

台中女山友爬鳶嘴山跌落50公尺山谷　消防員12小時接手救出

汐止國道3號匝道黑車闖紅燈　3機車慘遭擊落！1騎士撞斷腿

論文寫「陳菊網路戰」被指控洗學歷　高閔琳反咬洪孟楷

歐陽娜娜《明日之子》投同情票…結果出爐後悔了！　突喊卡脫口「重錄」網傻眼罵翻

客庄旅遊券「取消異地消費限制」　登錄申請人次超過200萬

苗栗新東大橋前轎車機車相撞　騎士「左手拇指斷飛」掉在引擎蓋上

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

大陸熱門新聞

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

發現山坡一條詭異裂縫　他救了全村人

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

學生高考後自殺！遺書曝「考98分都被罵」：感受不到父母的愛

武漢防洪買360噸黃豆　遇水膨脹防潰堤

老爸2月剛過世！兒申辦喪葬補助拿嘸錢…承辦人：他本人領走了

陌生漢突爆衝！抱3歲妹扔下樓

他殺妻「絞肉機碎屍」沖入化糞池！

她熟睡到一半「天花板砸落」骨折

人妻一刀一刀被虐殺！破碎屍體嚇暈

女消失18天！鄰爆「化糞池」找到遺體

熱湯連喝3天　才發現裡面有蝙蝠　

更多熱門

相關新聞

美國駐成都總領事館徽標遭拆除

美國駐成都總領事館徽標遭拆除

中國外交部24日宣布，要求美國駐成都總領事館限時72小時關閉，25日就被拍攝到，總領事館門口的徽標遭到拆除，然而就在同一天，中國駐休士頓總領事館關閉之後，才遭到美方執法人員強行破門。

美媒：休士頓領館是「商業間諜基地」

美媒：休士頓領館是「商業間諜基地」

陸全民圍觀美撤領館　胡錫進：吃瓜就好！

陸全民圍觀美撤領館　胡錫進：吃瓜就好！

中外交部：成都總領館人員從事「與身份不符活動」

中外交部：成都總領館人員從事「與身份不符活動」

央視「多機位直播」美駐成都總領事館內況

央視「多機位直播」美駐成都總領事館內況

關鍵字：

成都領事館鞭炮中美

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

李眉蓁論文門　竟讓「雷政儒命案」浮出

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

iPhone 12發表日期曝光！2款「傳說中的產品」也有望亮相

威力彩狂飆31億！正妹命理師曝中獎機率

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面