限72小時關閉美駐成都領事館！《紐時》分析中剝奪美蒐集「這2地」訊息

▲美國駐成都領事館。（圖／記者任以芳攝）



記者邱茀濱／綜合報導

中國今（24）日宣布關閉美國駐成都領事館，同樣也限時72小時，此舉被視為報復美方關閉中國駐休士頓領事館的手段。《紐約時報》對此分析，美國在中國大陸的5個領事館中，位處最西邊的就是成都總領館，如今被北京下令關閉，等於美國失去了蒐集新疆和西藏訊息的外交前哨站。

中方下令關閉美國駐成都領事館後，上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯認為，中方選擇美國駐成都總領館作為對等措施的目標，是因為該總領館對於中國西藏事務以及西部地區的軍事部署尤為關注。

他認為，中方主要有兩方面考量，「一是美國駐成都總領館領區包括西藏，該總領館對於西藏事務以及西部地區的軍事部署尤為關注，關閉總領館將削弱美方在這方面開展活動的能力；再者從中方角度看，相較於駐上海、駐廣州總領館等，關閉駐成都總領館對我方在中美經貿活動和交流中的影響整體較少。」

▲美國駐成都領事館。（圖／翻攝自美國駐成都領事館官網）



另外，《紐約時報》對此也分析，美國在中國大陸5個領事館中，成都總領館的地理位置在最西邊，這次被北京下令關閉，等同剝奪了美國蒐集新疆和西藏訊息的最有價值的外交前哨站。

事實上，《新華社》也發社評強調，近期美方在中美關係上挑起事端已到了歇斯底里的地步，關閉中駐休士頓領事館的行動更是前所未有的升級，因此中方被迫採取反制措施，是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合外交慣例。

而中國外交部發言人汪文斌在今（24）日的記者會上也指出，美駐成都總領館一些人員從事與其身份不相符的活動，干涉中國內政，損害中國的安全利益，中方多次提出交涉，美方對此心知肚明。

汪文斌續指，美方單方面挑起事端，突然要求關閉休士頓總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則及中美領事條約的有關規定，嚴重破壞中美關係。中方是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

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