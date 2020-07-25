美媒：休士頓領館是「商業間諜基地」　竊研究助中國搶攻疫苗市場

▲ 中國駐休士頓總領事館關閉後，一名穿便衣的美國安全官員從後門進入。（圖／路透）

文／中央社休士頓24日綜合外電報導

美國刊物「外交政策」今天引述川普政府官員說法報導，中國或許一直把駐休士頓總領事館當作商業間諜活動基地，因為中國設法搶先研發出新型冠狀病毒疫苗並攻入市場。

美國政府要求中國駐休士頓總領事館最遲於今天關閉，理由是「保護美國人的智慧財產與個人資料」。

「外交政策」（Foreign Policy）網站報導，中國駐休士頓總領事館附近，坐落著全球最大醫學綜合院區、數所研究型大學及重要基礎設施計畫。官員說，過去10年間，這座總領事館至少50次被用來協助招募「千人計畫」成員。

官員表示，中國近年透過「千人計畫」鎖定中國人及外國專家，致力在科學研究和科技領域實現飛躍性發展，中國駐休士頓總領事館官員曾直接涉入聯繫研究人員，並引導他們蒐集情資的方向。

美國國務院高階官員今天告訴記者：「以我的觀點，加上你們看到中國去年疫情爆發後發生的情況，他們的意圖很明顯，就是想成為第一個做出疫苗上市的國家，而我對這裡醫界的聯繫往來是心知肚明的。」但目前還不清楚中國總領事館能取得什麼商業機密。

官員表示，中國駐休士頓總領事館和其他領務單位一樣，長期被當作中國情報工作活動基地，因為這種外交機構等同中國在美國境內的主權領土範圍。

一名高階情報官員說，在休士頓地區蒐集科技情報的人員「特別積極，成果也特別多」。這個月稍早，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）才說，FBI大約每10小時就展開一起新的中國間諜案件調查。

去年，位於休士頓的知名癌症研究機構「安德森癌症中心」（MD Anderson Cancer Center）開除3名研究員，因為美國國家衛生研究院（NIH）質疑有人涉及利益衝突且未申報海外收入。這幾名被開除的研究員國籍當時並未公布，但調查報告提到中國及中國機構。

前中央情報局（CIA）反情報部門主管歐爾森（James Olson）說：「他們的首要任務就是我們的技術和研究。他們對任何比中國強的技術都貪得無厭，因為他們認定，用偷的比自己研發簡單多了。」（譯者：曾依璇／核稿：盧映孜）