剩不到4小時！　美國駐成都總領事館今早6點18分「降旗」

▲美國駐成都總領事館降了旗。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

中國外交部24日宣佈，關閉美國駐成都領事館。《環球時報》總編輯胡錫進此前透露，中方也給了美方72小時實施關閉，中方是北京時間24日上午10點通知美方這一決定的。這意味著，今日上午10點，美駐成都領館需要完成關閉。今天早上6點18分，美國駐成都總領事館降下美國國旗。

在美國駐成都總領事館接到閉館通知的第3天，也就是7月26日，有不少人員和車輛進出美國駐成都總領事館。26日21點10分左右，美國駐成都總領事館開始拆除門口的徽標。

據《央視》拍攝到的畫面顯示，26日晚，一輛吊車進入美國駐成都總領事館，進行集裝箱吊裝，23點30分，完成集裝箱吊裝後，吊車從領館側門駛出，駛入領館正門。

27日凌晨1點左右，5輛運輸卡車在駛入美國駐成都總領事館4個半小時後，裝載了5個集裝箱、2個大箱子以及其他物品駛離領館。隨後，吊車也離開領館區域。

▲美國駐成都總領事館開始拆除門口的徽標。（圖／翻攝自央視）

中國外交部發言人華春瑩26日在社交媒體平台發文指責 ，美方闖入中國駐休士頓總領事館的行徑。她寫道，「中國駐休士頓總領事館的房屋是中國政府的財產，美方的闖入行為違反了《維也納領事關係公約》，也違反了美國《憲法》和《駐外使領館法》，這種行為和入室行竊沒有什麼不同 。」

該PO文的配圖是一張美聯社拍攝的照片，照片上是美國聯邦官員和一名開鎖工人嘗試打開一扇門進入中國領事館內。

▲今日上午10點，美駐成都領館需要完成關閉。（圖／翻攝自央視）

當地時間7月21日，美方單方面要求中方於7月24日下午4時關閉駐休士頓總領事館。當地時間7月24日，美方執法人員強行進入中國駐休士頓總領館館舍。

對此，中國外交部25日回應，中國駐休士頓總領館館舍是外交領事館舍，也是中國的國家財產，根據《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》，美方不得以任何方式侵犯中國駐休士頓總領館館舍；對於美方強行進入中國駐休士頓總領館館舍的行徑，中方表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉，中方將就此作出正當和必要反應。

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