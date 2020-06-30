新竹南勢社福館樂活學堂入厝　阿公阿嬤一起來上課

▲南勢社福館4樓爺奶專屬的樂活學堂30日正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

照顧老中青三代，新竹市兼顧軟硬體！南勢社福館4樓爺奶專屬的樂活學堂30日正式啟用，除了音樂教室、電腦教室、多功能舞蹈教室，還有廚房餐飲小食堂，更具長照功能，讓南勢長輩「當自己家」來上課交朋友，新竹市長林智堅說，南勢社福館投入6千萬重建，涵括里民活動中心、公共托育家園、北區親子館的多功能空間，將全方位照顧市民老中青三代。

南勢社福館4樓樂活學堂上午啟用，林智堅與南福長青會理事長林桂花、新竹市米粉商業同業公會理事長鍾淑鈴、南勢在地媽媽共同舉辦米粉入厝趴。林智堅化身型男大主廚，他挽起袖子為長者下廚，林智堅笑說，當市長6年來，從不會煮菜變成廚藝高手，最拿手就是「炒米粉」。

林智堅表示，「跟年輕人在一起，越活越年輕」，南勢社福館重建後，3樓有全市第一家公共托育家園，4樓就為長輩打造樂活學堂，空間採無障礙設計，還有電腦教室、學習木箱鼓的音樂教室等，不僅照顧幼兒，也服務長者，7月也將開辦專屬長者多元學習課程，讓長者持續學習。阿公阿嬤帶小孩來，自己也可以上課。

社會處李季縈處長指出，南寮社福館前身是南勢里集會所，使用超過40年空間老舊狹小，為打造全年齡層都能使用的市民空間，他投入超過6000萬重建，1樓為里民服務中心、2樓為親子館、3樓為公共托育、4樓則專屬長輩，以後孫子去2樓親子館玩，爺奶來4樓樂活學堂抬槓，三代需求都在這棟滿足。

社會處表示，南勢過去很少有長輩可聚集、學習課程場地，近年來又有許多年輕族群搬進來，南寮社福館就能一次全方位照顧老、中、青三代，7月將開辦「高年級俱樂部」課程，8月也將開辦長照C據點，讓南勢在地長輩有更完善的日間照顧服務，滿足長輩多元學習、休憩與照顧需求。