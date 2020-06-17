新竹市「愛享冰箱」9據點　3年分享57噸愛心食物

▲羅大哥服務情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

分享食物，社區有愛！新竹市政府社會處自106年起開辦「社區愛享冰箱」，以「分享你多餘的食物」及「取用你需要的食物」為理念，3年來遍地開花，輔導9個社區、廟宇設置愛享冰箱，共計分享超過57噸食物，服務超過23萬4,160人次。運作甫一年的金竹社區愛享冰箱由在地志工羅哥促成，還成功號召社區蚵仔麵線店、麵包店固定放送熱呼呼「待用愛心餐」，幫助到有需要的民眾，也凝聚社區向心力，也號召更多社區加入公益行列。

新竹市政府社會處長李季縈表示，目前本市愛享冰箱共有9個，分別結合民富、科園、海濱、下竹、寺前、金竹、虎山、前溪等社區以及本市天后慈愛崇善會，每週一至週六分別有據點提供服務。

社會處表示，社區愛享冰箱不僅減少食物浪費，同時也讓有需要的人都能填飽肚子，透過將募集來的愛心食品，由社區志工們運送、篩選、包裝及標示使用日期等工作，以確保食物的有效期限，截至今（109）年5月底已分享超過5萬7,296公斤的食物，服務超過23萬4,160個人次，並避免超過57噸的食物浪費。

金竹社區愛享冰箱據點成立剛滿一年，負責的志工羅大哥表示，幾年前一場大病受到許多人幫助，希望能有所回饋，便決定加入市府推動的「社區愛享冰箱」，積極與金竹社區夥伴討論催生，以自己經營的美語補習班旁空間作為據點，帶著自家孩子當起食物分享大使。

他說，剛開始募集物資是最不容易的，他嘗試張貼宣傳單、網路訊息、街頭巷弄商家拜訪等等各種方式，從親友的支持開始，漸漸的社區民眾開始主動捐贈續食，還會幫忙關注網路上可申請的物資，也號召到更多社區媽媽加入，共同整理篩選物資，也有民眾從領物資的受惠者加入志工行列，社區都對這個公益計畫感到光榮。

羅大哥笑說，街坊鄰居都是他宣傳的對象，「善良不會寫在臉上，有些人看起來嚴肅，卻默默熱心捐贈。」開在社區附近蚵仔麵線店的年輕老闆，看見這項公益活動，決定每週二、五開站時間都捐出現煮的20碗麵線；另一家社區麵包店，也響應在開站時間特別多做麵包分享，盼能幫助到更多有需要的社區鄰居。

羅大哥也特別感謝金竹社區的志工們，大家在上午的社區關懷據點服務結束後，下午又花時間來幫忙整理物資，其中有位志工也是原來領物資的民眾，後來加入金竹社區當志工，一項友善續食計畫，讓愛分享出去，也將金竹社區用愛凝聚起來。

社會處表示，市府持續努力朝「分享食物、分享愛」的目標前進，並期待號召更多愛心企業、店家、鄰里及社區共襄盛舉，讓社區愛享冰箱服務據點在新竹市遍地開花，讓食物更有效被珍惜與分享，打造「友善續食、社區零飢餓」的幸福城市。「社區愛享冰箱」據點服務諮詢，可洽本市社區培力育成中心，聯絡電話03-5329085。