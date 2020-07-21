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雲端最前線／ET民調／三倍券有效？逾六成花在日常生活

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

7月15日後民眾可開始使用三倍券，是否能真正達到行政院長蘇貞昌所說的「好領」、「好用」、「好刺激」？引發各界關注。根據《ETtoday新聞雲》的最新民意調查，有62.9%民眾會將三倍券用來支應生活開銷，15.7%民眾表示會用來吃喝玩樂。《雲端最前線》21日邀請新北市議員洪佳君、時力智庫執行長李兆立、政治工作者張益贍以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼三倍券（圖／記者劉維榛攝）

▲根據《ETtoday新聞雲》最新民調，有62.9%民眾會將三倍券用來支應生活開銷。（圖／記者劉維榛攝）

國民黨團質疑監委人事同意權案投票「程序不正義」，以及民進黨立委陳瑩「不在場投票」有瑕疵，在野黨要求成立調查小組，立法院長游錫堃最終裁示，同意成立調查小組釐清爭議，各黨按照比例推派代表成立調查小組。《ETtoday新聞雲》最新民調也指出，有50.8%民眾支持廢除考試院與監察院。

美國疫情3月爆發以來，總統川普始終拒絕戴口罩，不過11日他到馬里蘭州的軍醫院參訪時，卻出乎外界意料之外地率領一眾軍官配戴上黑口罩「帥氣出場」，他個人的口罩上更出現總統徽章。如今態度大轉變的他也在推特發文，「沒有人比我更愛國，你們最愛的總統！」登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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