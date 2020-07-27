沒戴口罩又遇私刑！美夫婦遛狗吃午餐　「黑口罩女」胡椒噴霧近距離對臉狂噴

▲正義魔人使出胡椒噴霧攻擊。（圖／翻攝自推特「Ash Sherilynn O`Brien」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一對夫妻在加州狗公園裡頭野餐時，突然被一名氣炸的婦女辱罵「白癡」，接著噴胡椒噴霧攻擊，而原因竟然是兩人在享用午餐時沒有戴口罩。歐布萊恩從中途開始錄影，並和失控攻擊人的婦女對質。

根據英國《每日郵報》報導，該起事件發生在當地時間23日下午，歐布萊恩（Ash O'Brien）和她的老公凱利（Jarrett Kelley）帶著3歲大的小狗，到聖地牙哥羅德狗公園（Rhodes Dog Park）散步，之後在一處草坪上坐下來野餐，不料卻遇到激進的「黑口罩女」上前找麻煩。

據了解，黑口罩女一見到用餐的兩人竟沒有戴口罩，脫口就罵他們「白癡」，並且質問兩人為何不戴口罩。歐布萊恩回憶當時情況，「她（黑口罩女）開始說一大堆東西，我要她離開公園，不要再騷擾我們」；然而黑口罩女不聽勸，下一秒就手持噴霧瓶突進到兩人面前，完全沒有事先警告，就瘋狂噴出胡椒噴霧。

歐布萊恩指出，對方先對著她噴出一點，「然後我老公介入，接下來整瓶都噴在他身上。」根據影片顯示，頭戴白帽、一手套住牽繩的黑口罩女，拿著胡椒噴霧近距離持續攻擊凱利的臉部，凱利則是撇開臉，一邊試圖阻止對方的攻擊。

攻擊事件很快結束，站在遠處攝影的歐布萊恩立刻質問她憑什麼這樣攻擊人，就因為不同意對方作法而攻擊人，是完全離譜的行徑，何況夫妻倆還是在吃午餐，「妳是有什麼問題啊」？歐布萊恩表示，她希望黑口罩女去坐牢，因為她嚴重攻擊了自己的老公。