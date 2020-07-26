失業金月底到期！多數人「只看錢多少」　美前財長：恐陷經濟危機

▲美國前財政部長Lawrence Summers。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

美國前財政部長、哈佛大學校長勞倫斯（Lawrence Henry Summers）本月25日接受《彭博》專訪時表示，他從未見過美國經歷如此的經濟衝擊，如果國會不趕緊採取強而有力的行動來刺激經濟，那麼美國的經濟將會陷入危機。據悉美國上周申請失業金的人數又攀升，也是自3月以來首次增加，這代表美國的經濟復甦又暫停，且大部分地區的確診病例仍持續增加，迫使許多大企業再度關門大吉。

根據《彭博》報導，勞倫斯指出，現在有大量的美國人失業，因此比起下一個救助計畫內容，更應該關注的是目前實施的緊急救助到底疼持續多久？據悉，美國現任財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和白宮幕僚長梅多斯將在本周六在國會討論下一次的刺激計劃。

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）本周將討論下一波的刺激計劃。（圖／達志影像／美聯社）



美國政府每周發放的600美元失業救濟金即將到期，若停止發放將影響數百萬人，因此政府也在持續討論是否要延長發放時間或提出新的刺激方案，但勞倫斯表示，「每個人都會犯一個錯誤，他們關注包裝的大小，卻不關注包裝的持續時間。」

勞倫斯表示，國會的持續拖延，也讓美國陷入有史以來最大的經濟危機，「我從來沒看過這麼不確定的復甦計劃，特別是國會如果沒有堅定又迅速的採取經濟措施，來抵消疫情所帶來的影響，那麼美國會陷入危機。」