影／重要的是高雄未來！　李眉蓁回擊「論文爭議」：學歷一點也不重要

記者陳羿妏／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁昨25日成立競選總部成立大會，而提到近日的論文爭議，李眉蓁更是淚灑現場，除了直球面對問題，道歉承認抄襲風波「身為一名母親，要以身作則」，更喊話她的學歷一點也不重要，「重要的是高雄的未來。」

根據現場說法，到場支持者一度破1.3萬人，另外也有不少國民黨大老都前來站台，包括國民黨黨主席江啟臣、前主席洪秀柱、朱立倫、立委蔣萬安、智庫副董事長連勝文等人，場面相當浩大，李眉蓁於致詞時，先是謝謝台下支持群眾給予的熱情鼓勵，但提到論文事件，她忍不住落淚了。

▲李眉蓁25日成立競選總部。（圖／李眉蓁競總提供）

李眉蓁哽咽提到，外界認為是「黨主席給壓力，要求斷尾求生」，但她覺得身為一名母親，不希望以後她的孩子做錯事情會是硬凹的態度，因此選擇以身作則，想讓孩子懂得知錯能改，此外距離選戰只剩20天，現在只是開始而已，接下來恐怕會有更多抹黑，會勇敢接受挑戰。

李眉蓁更直言，她的學歷一點也不重要，「重要的是高雄的未來」，質疑為何人家可以在高雄當好當滿，做4年、8年的市長，國民黨卻連4年都沒辦法做滿，是否有龐大的利益存在，高雄至今已負債3000億，難道要搞到負債5、6000億，大家才甘願嗎？

最後李眉蓁強調，若當選市長，決定會讓高雄人能夠使用乾淨的水，並且改善高雄空汙狀況，「自己的高雄自己救」，不再讓高雄人當次等公民。

▼李眉蓁競總成立大會空拍現場。（圖／李眉蓁團隊提供）

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