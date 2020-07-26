直擊台北上空「驚人雨瀑」狂灌！更猛大雷雨彈炸雙北14區　狂風暴雨像颱風

記者賴文萱／台北報導

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局持續發布大雨特報，今（26）日台南以北地區及其他各地山區等19縣市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。其中，《ETtoday新聞雲》也直擊台北上空出現驚人雨瀑狂灌，氣象局也針對台北、新北14行政區發布大雷雨即時訊息。

▲午後對流旺盛，台北上空出現雨瀑狂炸，雙北14行政區。（圖／記者呂佳賢攝）

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▲台北市信義區狂風暴雨像是颱風天一樣。（圖／記者黃心瑀攝）

《ETtoday新聞雲》在信義區直擊戶外狀況，狂風暴雨狀況，走在外頭就像是颱風天一樣可怕。氣象局稍早已針對「台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分止。示警區域為台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區；新北市中和區、永和區、新店區、土城區。

▲▼午後對流旺盛，雨瀑狂炸大安和信義2區。（圖／記者呂佳賢攝）

▲北市午後大雷雨襲擊。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象局提醒，大雷雨區民眾請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。另外，路面濕滑，步行與開車請注意安全，能見度低，請注意行車安全、減速慢行。

▲台北午後大雨來襲。（圖／記者邱顯燁攝）

▲氣象局針對北北基等19縣市發布大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

大雨特報範圍：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，今天太平洋高壓勢力仍較弱，水氣較多，中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，各地山區及西半部地區並有局部大雨發生的機率，外出請攜帶雨具備用。

▲▼午後對流雲系發展旺盛，台北市區下大雨。（圖／記者邱顯燁攝）



明、後2天風向為西南風，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後雷雨範圍較大，除山區以外，西半部及宜花平地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

周三至六風向轉為偏東南風，東部、東南部地區有零星雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區要留意有局部較大雨勢發生的機率。

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