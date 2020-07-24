溫柔夫結婚1年變臉！「一家都是惡魔」長腿人妻不堪地獄生活…絕望跳樓求生

▲長腿辣妻被家暴跳樓求生。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「我不是自殺，我是逃命！」河南商丘市年輕的劉姓人妻2019年8月遭丈夫暴打，逃離未遂後，從2樓跳下求生，全身9處骨折，腰部脊髓損傷至雙下肢截癱。事發1年後，她說，自己起訴離婚，卻被告知因男方不願離婚，至今沒有離婚成功。令人心驚的是，公公還曾威脅，如果兒子進監獄就殺了孫子，可謂一家都是惡魔。

據《澎湃新聞》報導，劉女回憶，自己和丈夫是高中同學，於2017年5月結婚，丈夫曾經對她的百般體貼，無法理解為什麼會變成這樣。她說，第一次被丈夫家暴是孩子4個月大的時候，原因是丈夫賭博輸錢被上門要債；第二次家暴是2019年8月13日，丈夫再次因賭博等相關問題對自己家暴。

▲她2樓跳樓求生。（圖／翻攝自澎湃新聞）

劉女稱，第二次家暴當天，她從2樓窗戶跳下。她強調，是「為了逃生，不是自殺的行為」。她稱，該事件造成她包括左眼眶、腰椎胸椎等全身共9處骨折，雙下肢截癱，目前已經住院治療11個月，外出需要輪椅。

根據劉女提供的一份時間為2019年11月25日柘城縣公安局出具的《鑑定意見通知書》顯示，經過對面部、左眼部鑑定，她的左眼部骨折損傷程度構成輕傷一級。

▲腰椎胸椎等全身共9處骨折。（圖／翻攝自澎湃新聞）

劉女提供的另一份醫院手術記錄顯示，經診斷，她腰椎爆裂性骨折伴椎管狹窄並雙下肢截癱、左側眼光內側壁骨折等身體多處骨折。她稱，事發近1年，她仍未能成功離婚，因丈夫不同意離婚。

就離婚一案，7月14日第一次開庭後，法院認為，雙方意見不統一，等刑事判決有結果後再一起決定。對此，劉女表示無法接受，正申請再次開庭。

目前，劉女丈夫已被被取保候審。當地檢察院回應，跳樓和毆打行為有聯繫，他們已以故意傷害罪對丈夫提起公訴；受害人若對鑑定有異議，可在開庭時提出重新鑑定。

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▼她至今未能成功離婚。（圖／翻攝自澎湃新聞）