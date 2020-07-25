情侶滑進摩鐵遇檢...他拿出無照片健保卡　真實身分讓女友傻眼

▲桃園市李姓男子23日深夜帶女友投宿摩鐵遇警臨檢，李擔心在女友前丟臉謊報身分被當場拆穿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子23日晚間帶女友投宿八德區某家摩鐵正巧碰上警方臨檢，員警核對身分時，李男拿健保卡應訊，員警查出該健保卡身分生日、名字似乎對不起來，質問李有改過名字？李吱吱吾吾「是雙胞胎兄弟吧」，引起員警懷疑查證後赫然是毒品通緝犯，李男才坦承因女友在身旁怕丟臉才謊報有人身分，全案依毒品通緝罪嫌押解桃檢歸案。

八德警分局指出，23日晚間11時許八德派出所員警江政勳、謝峰辰、高承毅23時許在轄區介壽路二段某家汽車旅館臨檢，針對房客過濾身分時，年約50歲李姓男子拿出未貼照片健保卡給員警查驗， 卡片顯示是李姓男子，身分證字號與李男說的不太一致，員警輸入警用小電腦卻顯示未遭通緝，員警直覺健保卡上面名字跟小電腦顯示不同，但出生年月日都一樣的。

▲桃園市李姓男子23日深夜帶女友投宿摩鐵遇警臨檢，面對員警應訊時謊報身分但被拆穿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警見李男神色緊張，眼神飄移，質問有改過名字嗎？，李男回答沒有，員警再度詢問，不然小電腦裡的李姓男子是誰？，為何2人出生年月日都相同，李竟吱吱吾吾回答：「不知道，雙胞胎兄弟吧！」，一句話引起員警懷疑，經過仔細查證後，李男才坦承因毒品案遭桃檢通緝中。

李男在偵訊時坦承因毒品案遭通緝，因女友當時旁邊，怕員警查出其真實身分才謊報友人身分應訊，就是怕在女友面前丟臉，李男孩聲稱前幾天才被警察臨檢過，當時安全過關沒事，警方偵訊後依毒品罪嫌將李男押解桃檢歸案。

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