入職2天驗到懷孕！大公司「幫規劃好產假」友善炸　人妻幸福笑…網秒讚爆

▲原PO懷孕，公司有人幫忙規劃如何請假。（圖／（左）翻攝自爆廢公社、（右）Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

這樣的公司給100分了啦！一位人妻在臉書《爆廢公社》貼文，說她在一間算是大規模的公司上班，福利相當不錯，更值得誇讚的一點則是「對孕婦真的是很友善！」原PO說入職後2天就驗到自己懷孕，結果馬上有人幫忙規劃如何請假，同事也很小心翼翼地保護她，忍不住笑說「感覺我很像薪水小偷」，讓網友羨慕炸。

這位女網友文中表示，她在大公司上班，福利還不錯，笑說明明她請假中，還有人幫她規劃如何請產假，「對孕婦真的是很友善！在職場上對孕婦很友善真的很少。」

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原PO也說，自己是在入職後2天驗到懷孕，「公司也沒有因為這樣資遣我，就這樣一路做到32周開始休息」，同事也很保護她，讓原PO覺得自己簡直像薪水小偷。最後她還用hashtag透露公司的另一項福利，「#每個月還有醫生來跟我聊聊天」。

▲原PO入職2天就驗到懷孕，公司態度讓她超放心。（示意圖／Pixabay）

整篇充滿幸福企業氛圍的貼文，讓其他網友紛紛留言大讚，「推，好企業就應該被表揚」、「別人的就是比較好」、「大公司很血汗的也不少，只能說妳遇到好的，要珍惜」、「妳公司很好唷！！！還幫妳算好假」、「妳一定是上輩子拯救了世界」、「如果全台的公司能看齊，生育率就不會這麼低了。」

還有人分享自己的血汗經驗，「真的遇到好公司，之前去應徵一家公立民營公司，面談中問妳有沒有懷孕的打算，我說有，就當場被面試人員說，那我們不會錄用妳，就886了」、「我被迫做到生（39+4才沒去），產假56天還沒沒有薪水」、「老闆娘說『外國人都不請產假，那個香港的某某也是生完一個月就來上班了』。」