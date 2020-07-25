「上山下海」有專屬保障！兆豐保險推海域險、登山險　緊急搜救醫護可理賠

▲夏天前往海邊遊玩，也有保險商品提供專屬保障。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

每到夏天，海邊必定是許多民眾的標準出遊行程，除了游泳、衝浪外，也越來越多人追求潛水、拖曳傘，甚至是水上摩托車等危險性較高的海域活動。兆豐保險開發「海域活動綜合保險」，為喜好海域活動的遊客提供專屬保障，一天最低僅167元，即獲得一般旅平險未包含的「海域特定事故保障」，且有緊急救援費用50萬元。

暑假是旅遊旺季，兆豐保險提醒民眾依旅遊性質選擇適合的保險，如單純國內出遊可買一般旅平險；若是租車出遊，則可以投保旅平險時加購租車保險；如有安排到海邊遊玩的行程，則建議投保「海域活動綜合保險」。

兆豐保險指出，「海域活動綜合保險」可以增加從事海邊特定活動的保障，包括海邊常見的溺水、失溫、熱衰竭、中暑或潛水夫病等意外特殊情況，都在保障範圍內；甚至海邊戲水意外常有額外的搜救或救護費用，也是一般旅平險未包含的理賠項目。

此外，兆豐保險也有「登山保險」供專業登山客投保，較一般旅平險額外提供登山的特定事故保障，以及搜救或救護費用的保障。

無論是安排海邊、山區或一般性的旅遊活動，兆豐保險提醒，民眾都應該衡量當下的自身狀況及現場環境因素量力而為，才能將意外的發生與衝擊降到最低。