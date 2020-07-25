睡夢中感覺被摸…醒來見室友「頭在下面動」！男驚覺後門遭侵犯秒崩潰

記者徐愷昕／台北報導

呂姓男子與上班時段交錯的男同事阿閔（化名）共住一屋，一日呂男返回租屋處時，見阿閔酒後在床熟睡，為滿足一時性慾竟上前侵犯他。阿閔驚醒後見呂男頭在他下體處游移，嚇得急起身逃出，並聯絡友人陪同報警。法院一審依乘機性交罪判呂有期徒刑3年6月，案經呂男上訴，高院22日維持原判。

▲呂姓男子一日返家見同事酒後躺床昏睡，一時興起色念竟上前性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

37歲呂姓男子與阿閔為同事關係，2人因上班時間互相錯開，阿閔自2018年9月起借住呂男租屋處。同年10月凌晨，呂男返家時見阿閔酒後僅穿一件內褲在床熟睡，竟一時興起色念，徒手脫下他內褲，開始撫摸阿閔胸部、下體、肛門等私密處，甚至還將自己舌頭伸向對方嘴巴強迫親吻，又或者舔他肛門，趁機口交。

阿閔驚醒後發現呂男的頭在自己下體處游移，緊張得質問對方「你在做什麼？」呂男當下趕緊以言語安撫，並將阿閔內褲套回。怎料，呂男見阿閔再次進入夢鄉，竟再次將手伸進他內褲亂撫摸，這次阿閔嚇醒後隨即起身逃離，並聯絡朋友陪同至中壢分局報警。

桃園地院審理時呂男坦承犯行，法官認為他為滿足自己性慾，竟利用阿閔酒後熟睡之際伸狼爪，完全不尊重對方性自主權，一審依乘機性交罪判處有期徒刑3年6月；呂男不服提上訴，二審高院22日駁回，維持原判。全案仍可上訴。

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