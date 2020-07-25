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「三峽大壩之父」鄭守仁逝世　童年見識水患可怕「罹癌仍堅守工地」

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▲▼「三峽大壩之父」鄭守仁逝世　罹癌仍堅守工地「我的工作沒做完」。（圖／翻攝長江網）

▲鄭守仁長年駐守三峽大壩工地，幾乎任何時刻都在工作。（圖／翻攝長江網）

記者蔡紹堅／綜合報導

三峽大壩工程的總工程師鄭守仁24日在武漢因病逝世，享壽81歲。大陸近期暴雨災情不斷，三峽大壩的安全性受到關注，許多網友聽聞有「三峽大壩之父」外號的鄭守仁逝世，都感到相當錯愕與難過。

根據陸媒報導，鄭守仁出生於安徽省潁上縣，家在淮河岸邊，童年曾親歷過水患之苦，後來目睹家鄉修建了潤河集水利樞紐工程，於是決心獻身水利，1958年如願考入華東水利學院（今河海大學）河川樞紐及水電站建築專業。

1963年畢業後，鄭守仁被分配到長江委工作，陸續參與了陸水水利樞紐工程、烏江渡水電站、葛洲壩水利樞紐工程、清江隔河岩水電站的設計，1994年至2017年任長江水利委員會總工程師兼三峽工程設計代表局局長，主持三峽工程單項技術設計、招標設計、施工圖設計。1997年當選中國工程院院士。

▲▼「三峽大壩之父」鄭守仁逝世　罹癌仍堅守工地「我的工作沒做完」。（圖／翻攝長江網）

57年的水利生涯中，鄭守仁解決了一系列世界級技術難題，在業內有「當代大禹」之稱，上世紀七八十年代，他在異常艱苦的條件下，提出葛洲壩工程「大江截流」及導流圍堰設計方案，皆為大陸首創。

鄭守仁50多歲出任三峽工程設計總負責人期間，長期與同事、工人們住在條件簡陋的三峽壩區，但長期在工地駐守的工作方式，使鄭守仁患上了肝病、高血壓和兩種癌症。

直到79歲，鄭守仁仍抱病堅守在三峽工地，總結整理相關工程資料，出版了230萬字的《長江三峽水利樞紐建築物設計及施工技術》，以及200多萬字的《長江三峽工程關鍵技術研究與實踐》書稿。

2019年，鄭守仁獲大陸官方頒發「最美奮鬥者」稱號，當時身體已相當虛弱的他表示，「國家把三峽工程交給我，總結沒完成，我的工作就一天沒做完。」

鄭守仁並曾指出，歷史上從來沒有哪一個工程會像三峽這樣和每一個中國人息息相關，「它承載了我們的財富、我們的情感和我們的夢想，作為一名水利人，能參與三峽工程是最大的幸福。」

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