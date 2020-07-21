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陸官方首承認：三峽大壩不能包打天下！　備戰長江「七下八上」防汛關鍵期　

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▲▼三峽大壩。（圖／CFP）

▲長江流域連日來瘋狂降雨，三峽大壩各項能力備受考驗。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

大陸水利部19日通報本月7日至今，長江中下游幹流全線超警已連續13天，嚴重的洪水災情也讓官方首度承認，三峽大壩並沒有辦法「包打天下」。水利部持續採取應變工作，並進一步研究淮河流域洪水的防禦安排。

綜合陸媒報導，長江2020年第2號洪水於17日在長江上游形成，三峽大壩入庫流量迅速且猛烈，18日上午8點達到峰值每秒6.1萬立方公尺，直到18小時後才開始減退。19日上午8點，太湖水位超警已經持續第22天，長江中下游幹流石首以下江段及兩湖水位超警0.22—2.17米。

到了19日晚間8點，三峽水庫入庫流量每秒4.6萬立方公尺，已較峰值減少每秒1.5萬立方公尺。水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞受訪時坦承，三峽工程是長江防汛體系中的骨幹工程，地位重要、效益巨大，但三峽工程並不能「包打天下」。

陳桂亞表示，三峽工程攔蓄洪水的能力並非無限大，還需選擇時機洩洪，準備好面對7、8月可能發生更大的洪水。陳桂亞表示長江流域將進入「七下八上」防汛關鍵期，流域內降雨仍在持續，19日洪水消退後，幾天內很快會迎來新一輪洪水。

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