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三峽大壩陷危機？　成大專家曝關鍵：其實超級安全！潰壩機率極低

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▲▼三峽大壩。（圖／CFP）

▲三峽大壩。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

超過1個月的暴雨讓大陸多地災情嚴重，三峽大壩的安全性備受關注，甚至有「潰壩」危機。對此，成功大學水利學者認為根本就是謠言，稱從目前獲知的消息，大壩「超級安全」，完全沒有崩潰的問題。

據《聯合報》報導，成大水利系教授、防災研究中心主任謝正倫表示，三峽大壩設計的洩洪量為為每秒12萬立方公尺，目前獲得消息，上游的進水量大約5-7萬立方公尺，加上又有洩洪，壩體看不出有潰壩的急迫性。

水利系教授周乃昉則指出，汛限水位以上才是汛期供蓄存洪水之用，三峽大壩可以裝水到175公尺，但目前資料顯示，與175公尺還有很大的距離，而且又有洩洪，所以壩體可以說是「超級安全」，潰壩的機率微乎其微，不瞭解為何之前很多媒體都報導三峽可能潰壩。

▲▼三峽大壩。（圖／CFP）

▲嚴重的洪水災情讓官方首度承認，三峽大壩並沒有辦法「包打天下」。（圖／CFP）

另外，中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩表示，三峽大壩是混凝土重力壩，是最結實的壩型，不只不怕長期浸水，其抗壓能力反而會在100年內因水越泡而越結實。

他進一步指出，實測結果表明，已經蓄水17年的大壩目前的混凝土抗壓能力已由當初設計的25兆帕，升至目前的43兆帕，遠遠超出了設計標準，「混凝土重力壩不怕洪水漫頂，又有23個洩洪深孔和22個洩洪表孔，有超強洩洪能力，就更不怕超大洪水的來襲了。」

至於有人擔憂三峽大壩在戰爭中會成為攻擊目標，對此中國水力發電工程學會副秘書長張博庭表示，三峽大壩假如被原子彈直接命中，也只是會被炸出一個大缺口，相當於幾個關不上的大閘門，不可能發生整個水庫瞬間滔天傾瀉的毀滅性潰壩。

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