領事館風暴中美陷冰點！　王毅怒斥「美方一手造成」：絕不容許胡來

▲中方宣布關閉美駐成都使館，大批公安武警戒備。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸24日宣佈關閉美國駐成都總領事館作反制，中美關係持續惡化，國務委員兼外交部部長王毅回應稱，中美目前面臨的困難完全是美方一手造成的，「中國不會隨美方起舞，但也絕不容美方胡來。」

▲王毅24日與德國外長馬斯舉行視訊會議。（圖／大陸外交部官網）

王毅24日與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）舉行視訊會議，期間回應當下中美關係，「目前面臨的困難完全是美方一手造成的，其目的就是企圖徹底打斷中國的發展進程，為此可以不擇手段，甚至毫無底線。」

王毅指出，稱最近美國有一些反華勢力，蓄意製造意識形態對立，公開脅迫別國選邊站隊，為了美方的私利與中國對抗，但任何有良知和獨立精神的國家，都不會與之為伍。

「中國不會隨美方起舞，但也絕不容美方胡來」，王毅強調，中國仍希與美國實現不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏，但必將堅定維護國家主權和民族尊嚴，堅定維護自身正當發展權利，堅定維護國際關係基本準則。

中國大陸限時72小時關閉美國駐成都領事館，被視為報復美方關閉中國駐休士頓領事館的手段。《紐約時報》對此分析，美國在中國大陸的5個領事館中，位處最西邊的就是成都總領館，如今被北京下令關閉，等於美國失去了蒐集新疆和西藏訊息的外交前哨站。