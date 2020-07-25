中美10年冰點！川普強硬「逼宮中國退步」　BBC點破現實面：鈔票還是重要

▲中美關係陷冰點恐難收拾。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

中美關係僵化，自貿易戰開始在智慧財產權、關稅上無法達成共識外，緊接香港問題、南海問題，再加上新冠肺炎爆發後，美國直接了當點名中國問題極大，兩造關係降到10年最冰點，然而《BBC》分析，美國本身的經濟狀況，與新冠疫情的衝擊，根本無法將中國當作政治對手，因為「伴隨而來的經濟衝擊」將會造成危險的局勢。

根據《BBC》、《紐約時報》報導，美國總統川普自上任之後，加大了與北京的對抗，如今雙方關係演變到下令互關領事館，這在國際上象徵「關係凍結」，而這樣的局勢將會對全球造成影響，過去的美俄冷戰時期，恐怕將翻新為中美冷戰新局面。

中國外交部長王毅在這樣的局勢之下，日前公開回應，「希望美國可以退一步，尋求兩國可以達成共識、合作的空間」，並提到目前的困境都是因為美國一手造成，而中國不會隨著美國起舞、也不允許美國胡來。

報導中則點出，川普可能心中也不想將中美關係搞砸，因為面對連任之路受到疫情的阻礙，「和平局勢」可能是少數能讓選民加分的地方，但卻因為累積的憤怒導致狀況越演越烈。

國安專家卡拉法諾（Jim Carafano）表示，「美國直接正面挑戰中國，並非明智之舉，但若是將中國列為政治領域的對手，是相當危險的，所有一切的報復都將可能反應在經濟上，而不能忽略的是，美國確實需要與中國做生意」。

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