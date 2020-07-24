央視「多機位直播」美駐成都總領事館內況　2000萬人圍觀笑翻：裡面人超忙~

▲央視直播美駐成都總領事館。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

中國駐休士頓領事館此前被要求72小時內關閉，消息傳出後不久，外媒就報導領事館冒出濃煙，疑似在燒毀機密文件。大陸今（24日）宣佈關閉美國駐成都的總領事館，大陸官媒《央視》今天中午開始，竟多機位對準領事館，進行現場直播。

央視今天中午開始，在美國駐成都總領事館正門等位置架起多個機位，進行現場直播，還在影片底部用中英文，大號字幕滾動播放「中方通知美方關閉美駐成都總領事館」的資訊。截至下午3點，直播已經吸引了超過2000萬人觀看，線上人數仍在迅速攀升中。

領事館正門緊閉，有機位從屋頂上方切入。畫面中可見，領事館主體建築及門口陸續有推著小推車的人員經過，空車出，滿車進，館內工作人員非常忙碌，接二連三抱著東西進館。

強勢圍觀也引起網友們討論熱烈，大陸網友紛紛驚呼「見證歷史」，「直播可還行哈哈哈哈」、「幹的漂亮，內容極度舒適」、「國家果然很懂我們吃瓜群眾的心情」、「哈哈哈哈哈世界級直播」、「也太狠了，直播關門大吉」、「神反擊」！

中國今（24）日決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。中國外交部表示，此舉是中方對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

公開資料顯示，美國駐成都總領事館於1985年10月16日開館，領事區包括四川省、雲南省、貴州省、西藏自治區以及重慶市，是四川首家外國領事機構，現任總領事為2017年8月到任的林傑偉（Jim Mullinax）。值得注意的是，1985年為總領館揭牌的是時任美國副總統的老布希（George H.W. Bush）。

據《四川日報》此前報導，美國前駐成都總領事谷立言表示，總領館設立初期僅有6位美國官員和20位中方雇員，目前已成長壯大至190名工作人員的規模。

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