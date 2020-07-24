桃園男三度偷拿警出入簿投訴員警失職　監視器證實自導自演下場慘…

▲桃園市黃姓男子去年3度拿走在大園某超商員警出入登記簿，再向警政署檢舉員警亂丟，遭警方查獲送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子曾因四處濫訴遭桃園法院法官在判決書痛斥「法院不是給你這樣玩的」，重判黃6萬元罰鍰，但黃不知悔改；去年7月間，黃男僅因向大園警分局投訴台15線交通號誌不亮，不滿警方回覆竟3度拿走員警在超商的出入登記簿，送交蘆竹警分局聲稱撿到的，事後還向警政署檢舉員警亂丟失職，警方透過超商監視器發現是黃男自導自演，檢方24日依誣告與隱匿公務員職務上掌管之文書等罪嫌提起公訴。

檢警調查，23歲的黃男去年曾向大園警方反應台15線交通號誌不亮，警方則回覆號誌僅於交通尖峰時間才啟用，黃男不滿警方回覆，竟於去年7月30日晚間8時2分，在大園區大觀路上某家超商內，拿走潮音派出所「員警出入登記簿」，隨後以「拾獲」為由送至蘆竹警分局大竹派出所，隔天更向警政署署長信箱，檢舉員警丟棄警用裝備，意圖使他人受懲戒處分。

此外，警方還查出，去年9月29日上午，黃男在大園區國際路一段、大觀路超商，分別拿走大園警分局與潮音派出所放置在店內ATM員警出入及領用裝備登記簿與巡邏簽到簿，打電話向大園警分局勤指中心檢舉，說自己撿到警用裝備，警方不敢大意，經調閱監視器畫面發現又是黃男自導自演，將黃男移送法辦。

黃男在檢方複訊時嚴詞否認所有犯行，警方則指證並提出超商監視器畫面截圖佐證，檢方認為，黃男犯行明確，顯有隱匿公務員職務上掌管文書之犯意，偵結依誣告、隱匿公務員職務上掌管之文書等罪嫌提起公訴；此外，黃男被控竊盜罪嫌，檢方則以黃主觀上沒有為自己不法所有之意圖，不構成竊盜罪，判處不起訴處分。

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