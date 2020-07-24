桃園民宅清晨大火！1女驚逃...烈焰衝臉和雙手　30％2度燒傷送醫搶救

▲桃園市春日路24日清晨驚傳民宅火警，桃園市消防局人員拉出水線灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區春日路24日清晨發生民宅火警，火勢從3樓竄出，大量濃煙與火舌不斷冒出，桃園市消防局立即派員灌救，其中1名女子逃離火場，但背部、雙手與臉部約30%的2度燒燙傷，所幸意識清楚已被送醫急救，火勢在30分鐘被控制，至於起火原因與損失仍待消防局鑑識人員調查中。

桃園市消防局指出，24日上午7時28分接獲報案指稱，桃園區春日路上民宅傳出火警，第一大隊大有分隊立即出動15輛各式消防車、40名警消前往灌救，火場為3樓民宅，火舌從3樓竄出，為避免波及左右民宅，消防人員除疏散住家居民外，拉出數道水線全力灌救，其中年約40歲的屋主曾姓女子自火場逃出，其背部、雙手與臉部約有30%之2度燒燙傷，所幸意識清楚，消防局已送往林口長庚醫院急救。

▲桃園市春日路24日清晨驚傳民宅火警，桃園市消防局人全力灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局在上午7時55分撲滅火勢，清點火場時沒有發現其他受困者，3樓部分約有25平方公尺雜物被燒毀，至於起火原因與損失，則由鑑識人員調查釐清中。

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