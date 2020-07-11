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桃園男持槍衝釣魚場喬債務　「拿出槍不敢開」反被對方KO

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▲桃園市徐姓男子9日深夜手持改造手槍在八德區找楊姓男子喬債務問題，卻遭楊等2人壓制相互扭打，八德警方趕抵查扣槍彈，並將徐男移送偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市徐姓男子9日深夜手持改造手槍在八德區找楊姓男子喬債務問題，卻反遭楊等2人壓制，八德警方趕抵查扣槍彈，並將徐男移送偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子9日深夜因債務問題，持改造手槍到八德區介壽路某魚池旁找楊姓、余姓男子談判，但楊等人根本不理會徐男持槍，趁機一擁而上將徐男ＫＯ在地上壓制，警方據報將持槍徐男當場逮捕，起出改造金牛座手槍1把與子彈等證物，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將徐男移送桃檢偵辦。

▲桃園市八德警分局查獲徐姓男子(右一)持槍到介壽路魚池談判，現場監視畫面還原作案過程。（圖／民眾提供）

▲桃園市八德警分局查獲徐姓男子(右一)持槍到介壽路魚池談判，現場監視畫面還原作案過程。（圖／民眾提供）

八德警方指出，52歲的徐姓男子9日晚間11時許，持改造金牛座手槍進入八德區介壽路某魚池旁辦公室，魚池旁不少夜釣釣客發現徐男帶槍趕緊報警，徐男進入辦公室指著楊男，楊男起身後突然撲上徐男，一旁的余姓男子也上前幫忙將徐男壓制在地上，並將徐男掉落地上的手槍踢開。

▲桃園市八德警分局查獲徐姓男子持槍，起出做案用金牛座改造手槍與子彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警分局查獲徐姓男子持槍，起出做案用金牛座改造手槍與子彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方啟動快打部隊，四維派出所長林俊廷率巡佐古治廣、警員許仁傑等7人第一時間趕抵魚池逮捕徐男，當場查扣改造金牛座手槍1把與子彈10發等證物；徐男在偵訊時坦承犯行，辯稱因金錢糾紛才帶槍談判，警方偵訊後依違反槍砲彈、殺人未遂、恐嚇取財等罪嫌將徐男送辦，並追查槍枝來源。

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