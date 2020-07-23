衝國旅...澎湖淪「毒趴樂園」！年輕人夾帶闖關　航警1個月緝獲3起

▲航警局屢屢在國門機場查獲旅客夾帶毒品闖關案，圖為查獲馬來西亞旅客在行李中夾帶3公斤K他命毒品被查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

隨著國內疫情舒緩，國旅在暑假期間正夯！航警局23日指出，澎湖馬公機場每天旅運量隨著國旅大爆發每天吸引約1萬5千人次，航警局暑假期間已查獲3件夾帶毒品案，年輕人利用國旅夾帶毒品想在離島開趴助興，可能淪為運毒集團利用管道，呼籲旅客不要心存僥倖，更別讓毒品汙染離島旅遊品質。

航警局刑大大隊長唐嘉仁表示，暑假開始還不滿1個月，航警局分別在台中與高雄小港機場飛澎湖安檢勤務分別查獲2起與1起夾帶毒品闖關案，分別為安非他命與毒咖啡包等毒品，各約10公克上下，旅客坦承攜帶毒品赴澎湖僅為「開趴助興」，警方以現行犯偵訊，依嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦。

▲航警局刑大大隊長唐嘉仁呼籲旅客在國旅時切勿夾帶毒品，以免悔恨終生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

唐嘉仁強調，受到新冠肺炎疫情影響，上半年國際航線入出境旅客創下歷年最低，航警局配合海關持續執行邊境緝毒勤務，從1至6月緝獲毒品72件，逮捕犯嫌96人，起獲各類毒品總重305公斤，分別包括一級毒品,1687公克、二級毒品26,027公克、三級毒品89,076公克、四級毒品188,866公克、制式手槍1支與販毒不法所得300餘萬元，成果相當豐碩。

航空警察局長黃嘉祿表示，針對近期新興毒品有氾濫趨勢，航警局將全力貫徹中央流行疫情中心的政策執行國門防疫措施，亦將持續打擊毒品犯罪，遏止毒品走私，給予人民安居無毒的環境，民眾如有相關情資，可電（03）398-2177檢舉，除可獲高額獎金外，亦可協助維護治安環境，呼籲國人切勿因一時貪念成為販毒集團運毒工具，悔恨終生。

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