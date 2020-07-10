借宿遭拒…他拿雙刀刺砍酒友「120刀」　 地院判12年：酗酒思覺失調

▲桃園市古姓男子去年9月不滿向陳姓友人借宿遭拒絕，竟持生魚片刀、菜刀猛砍陳男120刀慘死血泊中，後向警方自首被送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市古姓男子因長期無業，向陳姓友人借宿遭拒絕竟心生怨恨，去年9月間上門按鈴，不滿陳男碎碎念竟徒手攻擊倒地，再至廚房取來生魚片刀與菜刀瘋狂朝陳男頭部、頸部與身體多處亂砍120刀，當場慘死家中，陳男事後持兇刀向警方自首，桃檢依殺人罪嫌起訴；桃園地院合議庭以古男因長期酗酒、思覺失調等症狀，10日依殺人罪判處12年有期徒刑，執行完畢後監護5年，本案還可上訴。

桃檢起訴書指出，43歲的古姓男子長期無工作待業中，都住在中壢區陳姓友人位於長樂街住處，2人為酒友關係，陳男希望古男戒除酒癮多次要求古離開住所，2人為此經常爭吵，去年9月18日下午2時46分，古男到陳男住處按門鈴，古趁陳男開門後轉身離去，先徒手攻擊其後腦勺，再趁其癱軟倒地時跑到廚房拿出生魚片刀與菜刀，朝陳男頭、頸、胸部等多處亂砍猛刺，陳男雖多次高喊救命，但古男仍舊持續砍殺，陳男倒地後古男仍不放手持續亂砍，頸部幾乎被砍斷。

▲桃園市古姓男子去年9月持生魚片刀、菜刀猛砍陳男120刀慘死，警方在現場蒐證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

古男行兇後，脫掉血衣包住2把凶刀後離去，換下血衣徒步到派出所自首，向警方說「我殺人了！」警方到場驚見屋內客廳地板、樓梯間到處都是血跡，陳男則倒臥客廳沙發早已氣絕慘死。

檢方勘驗2把凶刀發現菜刀已變形且缺損一角，陳男頭皮還夾藏1塊金屬碎片，法醫解剖發現，陳男全身共有120處傷痕，其中頭部有57刀，連顱骨都有切割痕，左肺等處也遭刺穿，胸、背與四肢遍佈片部刀傷，檢方偵結依殺人罪嫌提起公訴。

▲桃園市古姓男子去年9月持刀砍死陳男案，警方封鎖現場採證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園法院將古男送精神鑑定，認為期因長期飲酒，行為受到「酒精引發的精神病」影響，導致辨識能力減損，加上過去有幻聽、妄想等曾赴精神科就醫紀錄，院方診斷出有思覺失調；另根據相關證據，認定古沒有殺害陳男之殺人故意，並非「故意之原因自由行為」，而是「過失之原因自由行為」，古男自首符合減刑條件。

法院合議庭審酌，古男、陳男為酒友關係，2人常在一起喝酒，卻未能控制情緒劈刺砍殺，法官考量其認知、判斷能力減損，自首並坦承犯行，審結依殺人罪判處有期徒刑12年，並於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年，本案還可上訴。

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