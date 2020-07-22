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桃園男感情受挫持剪刀自殘...開瓦斯欲引爆！　警及時壓制送醫

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▲桃園市龍潭區張姓男子22日凌晨在住處持剪刀自殘，員警到場開導一度打開瓦斯玉引爆輕生，員警及時制止壓制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區張姓男子22日凌晨在住處持剪刀自殘，員警到場開導一度打開瓦斯玉引爆輕生，員警及時制止壓制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區黃姓男子22日凌晨報警指稱，在租屋同住的張姓男子疑與女友感情生變情緒失控自殘，警方與消防人員據報趕往現場，發現張男持剪刀自殘現場血跡斑斑，員警不斷勸導張男要想開一點，張男再度情緒失控開啟瓦斯揚言引爆輕生，員警則趁張不注意奪下剪刀壓制在地，強制送醫治療才化解危機。

▲桃園市龍潭區張姓男子22日凌晨在住處持剪刀自殘，員警為張男上銬後送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區張姓男子22日凌晨在住處持剪刀自殘，員警為張男上銬後送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局指出，22日凌晨0時許，中興派出所所長蔡坤龍、副所長曹培翔巡邏時接獲民眾報稱，龍潭區福龍路二段附近某透天住宅屋內，有男子情緒失控持剪刀欲自殘輕生，希望警方協助，員警趕抵現場後，報案人黃姓男子告知員警其張姓男子揚言輕生，因與女友感情不睦爭執，導致情緒與精神狀況不穩。

▲桃園市龍潭區張姓男子22日凌晨在住處持剪刀自殘，員警與消防人員到場戒護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區張姓男子22日凌晨在住處持剪刀自殘，員警與消防人員到場戒護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於張男持剪刀自殘，還揚言引爆瓦斯輕生，員警立即通知線上警網與消防人員到場協助，30歲的張姓男子見員警抵達仍不斷哭泣，手持剪刀已割傷頸部導致大量流血，所長蔡坤龍不斷勸阻以轉移其注意力，副所長曹培翔則趁張男不注意及時拉住其手臂奪走剪刀，未料張男衝進屋內開啟瓦斯企圖引爆輕生，現場情況一度危急，為防止殃及無辜大，多名警力衝入合力壓制張男，並上銬通報消防隊到場協助戒護送醫治療，及時化解悲劇發生。

龍潭警分局分局長蕭欽杰呼籲，「自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者」，多關心身邊親友，特別是情緒低落或生活面臨困境，需要大家慰問關懷，同時對員警在現場即刻救援處置作為特表嘉許。

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