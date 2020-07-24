怪獸出沒5大主題區！　新北兒童藝術節明日熱鬧揭幕

▲2020新北市兒童藝術節於明（25日）登場。（圖／翻攝自新北市政府官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

小孩最愛的活動又來了！2020新北市兒童藝術節將於25日揭幕，活動開放至8月16日。今年主題為「怪獸訓練場」，活動場域分別在新北市市民廣場、 府中商圈、新北大都會公園、鶯歌陶瓷博物館，由於車位有限，因此交通局鼓勵民眾多利用大眾運輸到達各場館。

交通局表示，在活動期間，除了會加強會場的周邊交通疏導，也請民眾留意警察廣播電台、CMS、新北市即時交通資訊網等即時訊息。另外，凡是行經各個活動會場周邊的公車路線，車頭都會有LED燈或張貼行經會場標示，交通局也鼓勵民眾多加使用，不只搭乘方便，也可以減少找尋停車位的時間。

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今年藝術節主題為「怪獸訓練場」，5大主題區分別是怪獸島X─新北大都會公園、遊樂島─新北市市民廣場、恐龍島─府中商圈、玩美島─鶯歌陶瓷博物館，以及線上活動區的夢幻島。

新北市兒童藝術節的主辦單位也提到，活動現場有設置檢測站，分別在服務台、舞台區及體驗帳棚旁，觀眾進入舞台區及體驗帳棚皆須配戴口罩、測量體溫，若溫度超過37.5度，也將請民眾至較空曠的地方欣賞其他節目。