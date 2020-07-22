YouBike 2.0超麻煩！他騎回中和還不了車　自掏350元請人調度...怒申訴

▲YouBike 2.0狀況多。（圖／東森新聞，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

YouBike 2.0在公館地區正式上路，但由於標示牌不夠明顯，導致不少民眾把車騎回新北市，才發現2.0的車輛必須在2.0的場站歸還，甚至還有人因為無法還車，只好自掏腰包請公司派人取車。更誇張的是，還有人以為還好車了，沒想到竟被別人騎走並破壞，無奈遭到單車公司求償9,000多元，所以向消保官申訴。

《東森新聞》報導，事實上YouBike 2.0在公館商圈啟動後，只有一棵樹上有掛上告示牌，上面雖有清楚表明2.0車輛只能在2.0場站歸還，但由於不夠顯眼，導致有民眾把車騎回新北市後才發現無法還車。

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報導稱，連時常在使用YouBike的台大學生，都還有人不清楚歸還地點，認為應該要有更清楚的告示牌。台大學生受訪時指出，如果平常沒有在騎YouBike的人，可能比較不清楚1.0和2.0的差別。

不少民眾從公館租車後，騎回了新北市才發現1.0的場站無法還車，還有人因為沒有力氣了，只好自掏腰包繳了350元的調度費，由單車公司派人取車。

更慘的是，還有一人租了2.0車輛，和家人從公館商圈騎回新店，當下靠在1.0場站以為成功歸還，怎料被別人騎走還加以破壞，讓他無奈被單車公司求償租車費、修理費及調度費共9,000多元。目前，新北市消保官已接獲4起申訴案件。

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