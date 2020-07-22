侯友宜「六水策略+10座遊戲場」計畫打造安居城市！2030年達成污水接管138萬戶

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市水利局22日上午於市政會議進行「六水策略」專題報告，市長侯友宜表示，未來包括貴子坑溪、湳仔溝、瓦磘溝、三峽長福橋、碧潭堰都會積極改善水質環境，污水接管也會在2030年達成138萬戶，更將打造10座遊戲場，供市民親子同樂。

侯友宜表示，新北市從「親水、清水、透水、安全、生態、文化」六大面向來改變水環境，未來包括貴子坑溪、湳仔溝、瓦磘溝、三峽長福橋、碧潭堰都會積極改善，污水接管也會在2030年達成138萬戶，新北市除了坐擁全台最大堤坡溜滑梯樂園的新北大都會公園外，未來還會打造10座遊戲場，並持續開闢自行車道及運動公園，讓民眾有更多親水遊樂的去處。



水利局長宋德仁針對六水策略進行簡報，指出未來將以流域整體治理、親水環境營造、提升都市韌性、河川水質改善等，促進新北的整體轉型，蛻變為新的六水願景，實現與水共容、與城市共榮的大河城市。



侯友宜說，新北市智慧防汛平台及災情通報，在各局處統合下，可以隨時掌握短延時強降雨及極端氣候帶來的重大災害；另外，抽水站預抽水及提早啟抽，也可以達到事先預防的功效，但抽水機組有的已經老舊，必須逐漸汰換，請水利局務必要跟水利署爭取前瞻計畫經費，做好維護管理才能順利運作。至於污水處理廠部分，未來塭仔圳、新店、樹林、蘆北會陸續興建，以分散風險。



另外，侯友宜表示，多元跨堤平台是民眾進到河濱公園的重要建設，還可以讓民眾活動遊憩、欣賞河川美景，請城鄉局在都市計畫規劃裡，思考如何創造更大利多，鼓勵業者興建大樓時提供更多公益回饋。