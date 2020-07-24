　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北「之號」及「臨」字號門牌整編　戶所將下里免費換證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北「之號」及「臨」字號門牌整編 戶所將下里免費換證。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北「之號」及「臨」字號門牌整編，戶所將下里免費換證。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市自2020年4月起全面整編2樓以上「之號」及1樓「臨」字號門牌，預計今年9月底前完成相關門牌整編計15萬4000面，並排定日期主動下里免費換發戶口名簿及房屋所有權狀，另為便利民眾申辦金融機構等相關業務，有需要換發現行版本身分證之民眾，也可申請免費換發。

民政局長柯慶忠表示，為配合新北市全面換發新式門牌作業，各戶所已發送門牌整編說帖向住戶說明換發原由。因門牌整編生效後，身分證地址已變更，原規劃配合內政部2020年10月起全面換發新一代身分證期程一併辦理換發，但部分戶所將門牌整編說帖提送住戶後，內政部於2020年4月27日宣布因疫情影響，將延後換發新一代身分證，且確切日期尚未確定。

柯慶忠說，雖現行使用之身分證及戶口名簿等相關證件，於換發前仍然有效可以繼續使用，但為免民眾申辦金融機構等業務，需提示與各項證件一致之身分證，有換發現行版本身分證之民眾，可於各戶所下里服務時，申請免費換發。

戶政科長顏耀明表示，為落實簡政便民，各戶所會排定於平日夜間或假日下里服務，民眾無需擔心要特別請假前往申辦，除免費換發現行版本之身分證與戶口名簿，並聯合地政事務所免費換發房屋所有權狀。

另外，在門牌整編生效後3日內，郵政、車籍、稅籍、水電、瓦斯及有線電視等相關資料之變更，也將由戶所透過跨機關通報或主動函請相關機關配合地址資料改註，解決民眾因門牌整編後各項資料須改註，及於各機關間之往來奔波。

顏耀明說，全面整編「之號」表示樓層及1樓「臨」字號門牌，係為配合本市全面換發新式門牌一併進行，並在門牌整編生效後，比照升格時門牌先張貼「樓層」及「號之」防水貼紙，之後再一併換發新式門牌，以一次到位方式達到節省公帑目標，請門牌整編的住戶支持與配合，以方便用路人辨識及利於救災、救護人員尋找址，保障市民居家安全。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活

ET快訊
北市驚爆殘虐命案！5煞強押22歲男　他「十指發黑」陳屍瑤山宮
討論度超高10大泡麵！　好市多「浮誇新品」奪第一
健保署宣佈：即起「廢止」8大類差額醫材自費上限
全台最美夜市在這　走進來彷彿到日本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新莊運動公園地下停車場動土　力拚2022年6月完工啟用紓解停車需求

20年山林踏勘　三芝里長戴文福組隊走出3公里巡水路

新北「之號」及「臨」字號門牌整編　戶所將下里免費換證

宜蘭特色吉祥物「宜比鴨」　現身童玩星光樂園...小朋友搶抱抱

曾參與華航空難等救災任務　陳國明接任桃園義消興國分隊長

中市警辦守望相助隊常訓　分局長肯定犯罪率逐年降是打擊犯罪之都

台東縣政府打造原住民高齡照顧新模式　用布農族傳統智慧養殖健康雞

台東榮服前進營區辦理說明會　為屆退官兵「謀出路」

彰化水利會砍400棵20年大樹「為了種電」　民眾怒批：超級離譜

「以假換真」詐騙3倍券　移民署新住民家庭教育課程籲新住民注意…免受騙

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

新莊運動公園地下停車場動土　力拚2022年6月完工啟用紓解停車需求

20年山林踏勘　三芝里長戴文福組隊走出3公里巡水路

新北「之號」及「臨」字號門牌整編　戶所將下里免費換證

宜蘭特色吉祥物「宜比鴨」　現身童玩星光樂園...小朋友搶抱抱

曾參與華航空難等救災任務　陳國明接任桃園義消興國分隊長

中市警辦守望相助隊常訓　分局長肯定犯罪率逐年降是打擊犯罪之都

台東縣政府打造原住民高齡照顧新模式　用布農族傳統智慧養殖健康雞

台東榮服前進營區辦理說明會　為屆退官兵「謀出路」

彰化水利會砍400棵20年大樹「為了種電」　民眾怒批：超級離譜

「以假換真」詐騙3倍券　移民署新住民家庭教育課程籲新住民注意…免受騙

馬大偉運彩解盤／老虎@紅人　「挺莊」買老虎

唐榮新總座蔡明洲升任　業界：擁不銹鋼煉鋼及生產專業

被中國要求撤館！美國駐成都總領事竟是「台灣女星」老公

我是護士！年輕女施CPR徒手救回「70多歲斷氣翁」　帥氣離場不求回報

柯震東當YouTuber了 　揪蔡昌憲貢寮浮潛…一下海GG「要回東區」

中職／張進德2.5年約加盟富邦　合約總值1226萬、背號69號

今年膽子大明年請婚假！網紅親授初約十大招

嬰靈纏身要到「摩鐵開房除魔」　胸背畫符5度性侵女同事...渣男下場曝

傳奇球星沃錫稱哈登、柯瑞碰不得　「對他們呼吸就變犯規」

新莊運動公園地下停車場動土　力拚2022年6月完工啟用紓解停車需求

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

台中捷運男女員工傳不倫戀大打出手

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

新竹市微笑水岸　獲全球卓越建設獎

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

桃園青埔商圈三雄開戰　大江表現亮眼

彰化水利會砍400棵樹種電

就在青埔附近！　清大附設醫院案通過

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

苗正子造影中心　打造完整癌症醫療

登錄發票抽名車　FUN遊苗栗最划算

「全台最窮里」在桃園？　鄭文燦澄清

IKEA桃園旗艦店開幕　鄭文燦：提供優質消費

國民黨吉安鄉黨部正式熄燈　近日打包遷新址

更多熱門

相關新聞

怪獸出沒展區！兒童藝術節明登場

怪獸出沒展區！兒童藝術節明登場

小孩最愛的活動又來了！2020新北市兒童藝術節將於明（25日）揭幕，活動從7月25日開放至8月16日。今年主題為「怪獸訓練場」，活動場域分別在新北市市民廣場、 府中商圈、新北大都會公園、鶯歌陶瓷博物館，由於車位有限，因此交通局鼓勵民眾多利用大眾運輸到達各場館。

新北法拍移轉創9年新高　專家：恐是建商、企業主斷頭戶多

新北法拍移轉創9年新高　專家：恐是建商、企業主斷頭戶多

吳子毅／一張合憲的身分證

吳子毅／一張合憲的身分證

婦人遭撞飛　駕駛辯：貼隔熱貼視線不好

婦人遭撞飛　駕駛辯：貼隔熱貼視線不好

YouBike 2.0告示不清難歸還！

YouBike 2.0告示不清難歸還！

關鍵字：

新北門牌身分證

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

IU身材怎維持？吃播影片討論爆掉

專家曝「富人從不買彩券」3理由

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面