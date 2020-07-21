「熊猴森樂園」初登場！10/30大都會野餐接力賽開跑　總獎金達18萬元

▲侯友宜市長和藝人阿達、小優、曲曲及洛洋一同出席2020新北大都會公園命名揭曉暨野餐接力賽報名記者會。（圖／翻攝自新北市政府官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

新北市大都會野餐接力賽於10月31日開跑，20日晚間6時開放報名，活動結合野餐特色，接力賽獎金總計達18萬元，跑完步還可跟隊友一起享受悠閒的野餐時光。另外，堤坡滑梯樂園經由民眾網路票選後，市長侯友宜在記者會上表示，以「熊猴森樂園」為正式命名，因為這裡最適合大、小朋友及長輩一起遊玩的好去處。

大都會公園不但是親子們的休閒好去處，空曠的場地也很適合路跑及野餐，侯友宜表示，預計在10月31日舉辦新北大都會公園接力賽，活動主題為「挺自己人」，民眾要以「#我是__________人」命名隊名，隊名也要比創意才行，完成後即可參加活動。

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接力賽賽事起點從三重幸福水漾園區出發，接力賽共分為25公里和12公里兩組，每組各限額200隊，4人一隊，分男子組、女子組及混合組，總獎金高達18萬元。從活動報名物資就融入野餐元素設計，賽道現場也將規劃充滿野餐氛圍的跑友補給站，鼓勵民眾假日不妨一同來參與，享受快樂又健康的野餐路跑。

▲侯友宜市長和藝人阿達、小優、曲曲及洛洋一同宣傳大都會野餐接力賽活動。（圖／翻攝自新北市政府官網）

此外，為了提供每一位市民更完善且有趣的公園休憩空間，侯友宜更透露，109年底將達到50處共融特色遊戲場及3處全齡化公園，未來每萬名兒童平均享有共融特色遊戲場座數，將從原1.31座提升至2.56座，服務密度也將成為全國最高。活動物資設計充滿野餐樂趣，凡報名成功隊伍可享有西瓜裝T恤4件，香蕉接力帶及挺自己人野餐墊1組，完賽後還可獲得柳橙造型拼接獎牌1組4面，每人還可獲得100元的美食抵用券。